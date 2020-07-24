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為東京奧運暖身！VICTOR曝光中華隊團服 國手站台相挺

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
VICTOR再次為中華隊打造東京奧運團服，色系延續經典藍、白、紅配色為設計基底。圖／VICTOR提供
VICTOR再次為中華隊打造東京奧運團服，色系延續經典藍、白、紅配色為設計基底。圖／VICTOR提供

東京奧運正式邁入倒數365天，臺灣運動品牌VICTOR也曝光了全新的中華隊隊服，採用環境友善的素材打造，設計、生產全程MIT，以「簡約、俐落、舒適」為核心，為中華隊量身特製團服。而adidas也發表「TOKYO COLLECTION」系列，以鮮明的粉紅元素作為主色調，象徵為一年後的賽事注入希望與活力。

VICTOR再次為中華隊打造團服，色系延續經典藍、白、紅配色為設計基底，藍色則是不同以往，特別選用沉穩的藏青，期望在這動盪的2020年加入安定人心的力量。設計部份VICTOR也帶入許多巧思，背心、POLO衫採用三角裁片拼接，取材代表台灣美景的百岳之形，「CHINESE TAIPEI」標準字則以點狀漸層呈現。在布料選擇上，全數採用回收原料再製作的「環保紗」打造，除了「親膚、吸濕快乾、抗菌」等功能外，T恤更具有「涼感透氣」效果，外套類則為「防潑水」材質，讓選手在能維持身體的舒適及乾爽，保持最佳狀態。

VICTOR曝光中華隊的東京奧運團服，由羽球國手王子維（左）和戴資穎（右）來演繹。圖／VICTOR提供
VICTOR曝光中華隊的東京奧運團服，由羽球國手王子維（左）和戴資穎（右）來演繹。圖／VICTOR提供

而adidas則以日本國旗的顏色為發想，匯集旗下包括籃球、網球、田徑及高爾夫等19種運動類別、41個不同型號的機能鞋款組成「TOKYO COLLECTION」系列。鞋面全數採用霧粉配色，傳達品牌創新大膽的設計態度，並期待能藉由運動頂尖選手的正面形象演繹。像是adidas Golf 「CODECHAOS」經典鞋款，運用品牌頂尖技術，讓無釘鞋也能具備最強抓地力，特殊的鞋墊更提供穿著的舒適感，因此受到高球球友的關注。

VICTOR的中華隊東京奧運團服，全數採用回收原料再製作的「環保紗」打造。圖／VICTOR提供
VICTOR的中華隊東京奧運團服，全數採用回收原料再製作的「環保紗」打造。圖／VICTOR提供

adidas Golf 「CODECHAOS」球鞋5,880元。圖／adidas Golf提供
adidas Golf 「CODECHAOS」球鞋5,880元。圖／adidas Golf提供

品牌 東京奧運

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