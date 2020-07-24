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Ella驚傳有新歡！雅詩蘭黛升級小棕瓶曝光，價格也調漲

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Ella最近的新歡，就是雅詩蘭黛新一代小棕瓶。圖／雅詩蘭黛提供
Ella最近的新歡，就是雅詩蘭黛新一代小棕瓶。圖／雅詩蘭黛提供

Ella陳嘉樺驚傳有新歡，還直呼「一輩子最不能錯過它」！原來是雅詩蘭黛旗下最熱賣的小棕瓶特潤超導修護露，在8月1日推出全新升級版的小棕瓶，升級為「特潤超導全方位修護露」，Ella搶先試用，直呼實在太好用，連老公解孵都搶著用。

雅詩蘭黛的小棕瓶，堪稱修護精華的霸主，耗時7年研究，終於推出全新一代小棕瓶，號稱超能精華。由雅詩蘭黛與皮膚科醫學年會共同研究，發現一個能讓肌膚年輕的關鍵科技，全新升級小棕瓶，能讓肌膚維持健康，並申請專利配方。

新版小棕瓶質地更輕盈，能讓肌膚迅速吸收，不產生黏膩感，能夠緊緻肌膚，且包裝改為可回收玻璃，價格也從前一代小棕瓶50ml3,900元、新一代小棕瓶調漲為50ml3,950元，直逼4,000元大關。

Ella也搶先試用了新一代小棕瓶，並出席僅限少數人參加的直播記者會，她表示自己是小棕瓶的鐵粉，用了新一代的小棕瓶，發現更輕盈，也感受到修護力，她每次使用都很霸氣，直接用滿滿一個滴管，搭配按摩手法，強調使用不能太手軟。

雅詩蘭黛新一代小棕瓶「特潤超導全方位修護露」／50ml／3,950元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛新一代小棕瓶「特潤超導全方位修護露」／50ml／3,950元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛新一代小棕瓶「特潤超導全方位修護露」／50ml／3,950元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛新一代小棕瓶「特潤超導全方位修護露」／50ml／3,950元。圖／雅詩蘭黛提供
Ella搶先試用雅詩蘭黛全新小棕瓶，價格也隨之調漲。圖／雅詩蘭黛提供
Ella搶先試用雅詩蘭黛全新小棕瓶，價格也隨之調漲。圖／雅詩蘭黛提供
Ella最近的新歡，就是雅詩蘭黛新一代小棕瓶。圖／雅詩蘭黛提供
Ella最近的新歡，就是雅詩蘭黛新一代小棕瓶。圖／雅詩蘭黛提供

直播 皮膚科 記者會

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