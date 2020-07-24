團購餐券可送人、免費升級套餐！六角APP升級了
旗下擁有日出茶太、銀座杏子豬排、大阪王將等多個餐飲品牌的「六角國際餐飲集團」，宣佈將於官方APP推出「訂閱制」及「電子票券預購轉贈」的2大全新功能，訂閱後，將可享無限升級豬排、牛肉麵套餐的優惠。同時六角並與運動通路「摩曼頓」攜手，推出品牌APP會員互惠合作，讓美食與運動相互結合。
六角於2017年首度推出旗下跨品牌的會員app「六角美食通」，提供消費累積點數、兌換優惠等功能，目前累積有近30萬名使用者，其中約有3成為每月消費1～2次以上的活躍使用者。隨著後疫情時代來臨，六角美食通新推出「訂閱制」及「電子票券預購轉贈」的功能。使用者支付訂閱金200元，6個月內可享銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵不限次數免費升級套餐的優惠（原價每次60～80元）。另外使用者單次購買電子票券10張，除可享折扣外，可再加贈1張，並可以轉贈親朋好友，更有利於團購使用。
至於「摩曼頓」的app會員共約60萬人，本次雙方攜手之後，摩曼頓將提供六角會員100元現金抵用券；六角則提供摩曼頓會員510元的折扣優惠，讓雙方會員都可獲得額外的福利。而為了呼應「美食＋運動」的主題，銀座杏子豬排也與營養師合作推出「健康5 GO力」的健康套餐，以義式雞胸肉、鹽焗雞排為主角，搭配高麗菜絲、生菜、黑米飯等食材，提供低脂、高優良蛋白的成份來源，每套350元。限時於7月27日至8月31日供應。
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