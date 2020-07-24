團購餐券可送人、免費升級套餐！六角APP升級了

旗下擁有日出茶太、銀座杏子豬排、大阪王將等多個餐飲品牌的「六角國際餐飲集團」，宣佈將於官方APP推出「訂閱制」及「電子票券預購轉贈」的2大全新功能，訂閱後，將可享無限升級豬排、牛肉麵套餐的優惠。同時六角並與運動通路「摩曼頓」攜手，推出品牌APP會員互惠合作，讓美食與運動相互結合。

六角於2017年首度推出旗下跨品牌的會員app「六角美食通」，提供消費累積點數、兌換優惠等功能，目前累積有近30萬名使用者，其中約有3成為每月消費1～2次以上的活躍使用者。隨著後疫情時代來臨，六角美食通新推出「訂閱制」及「電子票券預購轉贈」的功能。使用者支付訂閱金200元，6個月內可享銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵不限次數免費升級套餐的優惠（原價每次60～80元）。另外使用者單次購買電子票券10張，除可享折扣外，可再加贈1張，並可以轉贈親朋好友，更有利於團購使用。