DIOR期間限定店 歌頌愛情

七夕情人節將至，DIOR以愛之名在新光三越台北信義新天地A9館打造一座熱情洋溢的「Dioramour期間限定店」，運用熱烈的紅色、俏皮的波點作為設計主調，並推出4款獨賣手袋，以搶眼活潑的意象營造戀愛的甜蜜氛圍。

自2019年起即首度推出Dioramour系列，以立體花卉和法文Je T’aime點綴，今年度則是運用了迪奧先生摯愛的「生命的顏色」紅色調和紅色波卡圓點為主題，呈獻浪漫綺想的七夕限定系列。迪奧先生經常以浪漫的法文語詞例如Amour（愛情）、Amoureuse（戀人）、Scène d’amour（浪漫愛情場景）或Fête d’amour（情人節）等感性的語彙，來為他的高級訂製系列命名，因此在2020年七夕，也結合DIOR和Amour兩個字元，打造出Dioramour期間限定系列，用以歌頌愛情的美好。

Dioramour Lady Dior mini拿鐵白籐格紋小牛皮鍊帶提包，13萬元。圖／DIOR提供

濃烈的情意，也表現在女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri專為七夕情人節所設計的全新Dioramour限定系列之中，呈現出以愛激盪而出的創意。Dioramour系列透過紅色及波卡圓點印花，將濃情蜜意延續在Lady Dior手袋、Lady D-Lite刺繡帆布包、Book托特包、30 Montaigne方盒包等女孩們喜歡的包款之上。此外，以經典服裝輪廓例如紗裙洋裝、連帽外套和Bar Jacket外套等，創作嶄新的紅色或波點系列，俏皮又性感。

期間限定店獨賣Dioramour Lady Dior紅色波卡圓點刺繡帆布提包，15萬元。圖／DIOR提供

鞋履則以D-Connect運動鞋和拖鞋作為設計，首飾結合了迪奧先生的幸運小物和愛心輪廓，呈現年輕活力的風采，「Dioramour期間限定店」於即日起登場，為浪漫七夕暖身，其中的Lady Dior紅色波卡圓點刺繡帆布提包、Lady Dior拿鐵白籐格紋飾愛心吊飾提包、Book紅色波卡圓點刺繡帆布小型托特包，以及時髦可愛、附有鍊帶的紅色波卡圓點五層小牛皮卡夾，都是Dioramour期間限定店搶先上市的獨賣款式。

Dioramour Book mini紅色波卡圓點刺繡帆布迷你直式托特包，88,000元。圖／DIOR提供

Dioramour D-Connect紅色波卡圓點橡膠球鞋，42,000元。圖／DIOR提供

Dioramour紅色Bar Jacket束腰夾克，15萬5,000元。圖／DIOR提供

Dioramour 30 Montaigne紅色波卡圓點CD搭釦方盒包，11萬元。圖／DIOR提供

Dioramour期間限定店

地點：新光三越台北信義新天地A9館1樓

日期：7月24日∼8月30日