不是油光是女神光！植村秀光澤小方瓶水粉底8月上市

經常追韓劇的人一定都對當中女性角色臉上總是看起來很自然的光澤感嚮往不已吧！但是在台灣這種悶熱的氣候環境下要保持光澤肌完美妝感非常不容易，尤其夏天只是在外走個幾分鐘就汗如雨下，最後只剩下脫妝、出油後的油膩光澤，絕對不是我們想要的那種。

植村秀2019推出一款人稱「小方瓶」的「無極限超時輕粉底」，主打遮瑕又持妝的效果馬上成為暢銷代表作之一。今年無極限家族再度迎接新成員，即將在8月1日正式推出強調光澤的光澤小方瓶「無極限光澤水粉底」，除了同樣擁有植村秀粉底明星經典成分「日本有機米萃取」來幫助油水平衡之外，更新添加了「白牡丹花萃取」和「持久貼膚粉體配方」，注入像是保養品般的水潤舒適感和高度延展性，打造零卡粉的細緻質感光亮肌，使用後無需再另外搭配光感蜜粉類產品，一樣可以散發自然光澤。

這次也同樣維持植村秀聞名的齊全色號，以H.V.C選色系統統整肌膚粉嫩到象牙的色調、白皙到健康的明度推出25色選，讓人更能找到適合自己的命定顏色。