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38歲宋智孝與10年前根本沒差！4招養出不老童顏女神肌
現年38歲，即將在8月15日迎接39歲的南韓女星宋智孝，身為「Running man」的主持群之一，早在2010年就加入節目中，成為固定主持群，也因為節目迎來10周年，當年宋智孝主持的畫面也被網友翻出來，卻驚覺宋智孝根本就是「童顏女神」，因為10年過去了，但宋智孝卻依然沒有變老，反而還愈看愈年輕，讓超多人好奇她到底如何保養？
其實宋智孝之前也常會分享自己的保養祕訣，由於身為藝人，臉上幾乎天天要化妝，因此宋智孝沒有工作時，也常常都是素顏，就是不想給肌膚過多負擔，綜合她以前提過的保養撇步，可以歸納出以下4招。
一、每天擦防曬
想要避免肌膚老化，皮膚科醫師一定會說每天要擦防曬，宋智孝就是最好的標竿，她每天不管如何，都一定會擦防曬，如果有化妝，就會擦乳液狀的防曬，如果沒化妝，則會擦潤色款的防曬，防曬就是要擦好擦滿，才能抗老。
二、徹底清潔
對於時常化妝的宋智孝來說，卸妝與清潔更是重要，她清潔前都會卸妝，不過因為是混合性肌膚，不會使用卸妝油，而是用卸妝膏，先徹底卸除臉上的彩妝，才會開始清潔。
三、超愛敷面膜
宋智孝曾說過，自己最愛的保養就是「敷面膜」，甚至會一天敷2次，早上敷一次、晚上敷一次，據說是因為她不喜歡繁複的保養手續，才會敷面膜。
四、隨時保濕
宋智孝因為是混合性肌膚，保濕對她來說很重要，平常在外，都會隨身攜帶保濕噴霧，或是化妝水，隨時噴在臉上，讓臉部持續保濕。
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