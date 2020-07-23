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萌翻大小粉絲！7-11「角落小夥伴迷你吸塵器、小熊維尼星光風扇」預購快買一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN新推出「角落小夥伴迷你吸塵器」，7月29日上午11點起開放預購，售價699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「角落小夥伴迷你吸塵器」，7月29日上午11點起開放預購，售價699元。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN又有可愛新貨可以買囉！7月29日上午11點起至8月25日將推出角落小夥伴、小熊維尼等3C周邊商品預購，其中可以用來清潔桌面或橡皮擦屑的「角落小夥伴迷你吸塵器」、專為七夕情人節設計的「小熊維尼三合一星光風扇粉色限量版」更是可愛必收。

7-ELEVEN本次推出的「角落小夥伴迷你吸塵器」 是日本San-x官方正式授權的夏季西瓜限定款，體積小巧、操作簡便，可用來清理桌面的灰塵、紙屑、餅乾屑或鍵盤縫隙間的粉塵，還有智慧型溫度控制避免空轉和過熱，售價699元。另外還有「角落小夥伴感應泡泡洗手機」、「角落小夥伴隨身負離子空氣清淨機」等。

「小熊維尼三合一星光風扇粉色限量版」結合小熊維尼公仔與星光彩霓燈光特效設計，風扇上托腮的小熊維尼俏皮又可愛，113g的輕巧重量方便攜帶，可手持、桌立或頸掛，並有3段風速變化，售價899元。

7月29日上午11點起還有ibon機台預購的迪士尼面紙套系列，共有米奇、米妮、小熊維尼、三眼怪、柴郡貓等5款，絨毛造型設計擺放可當裝飾，其中有4款可以吊掛、節省空間，每款售價799元。

同時7-ELEVEN門市也將推出Sanrio造型玩偶系列，內含多個配件，可自由換裝打扮，不論當擺飾收藏或陪伴小朋友度過暑假時光都適合，每款售價290元。

7-ELEVEN新推出「小熊維尼三合一星光風扇粉色限量版」，7月29日上午11點起開放預購，售價899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「小熊維尼三合一星光風扇粉色限量版」，7月29日上午11點起開放預購，售價899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「角落小夥伴感應泡泡洗手機」，7月29日上午11點起開放預購，售價990元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「角落小夥伴感應泡泡洗手機」，7月29日上午11點起開放預購，售價990元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市將於7月29日推出Sanrio造型玩偶系列，每款售價290元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市將於7月29日推出Sanrio造型玩偶系列，每款售價290元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出迪士尼面紙套系列，7月29日上午11點起開放ibon機台預購，共有米奇、米妮、小熊維尼、三眼怪、柴郡貓等5款，每款售價799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出迪士尼面紙套系列，7月29日上午11點起開放ibon機台預購，共有米奇、米妮、小熊維尼、三眼怪、柴郡貓等5款，每款售價799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「角落小夥伴隨身負離子空氣清淨機」，7月29日上午11點起開放預購，售價3,680元，共3款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「角落小夥伴隨身負離子空氣清淨機」，7月29日上午11點起開放預購，售價3,680元，共3款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「小熊維尼三合一星光風扇粉色限量版」，7月29日上午11點起開放預購，售價899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「小熊維尼三合一星光風扇粉色限量版」，7月29日上午11點起開放預購，售價899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市將於7月29日推出Sanrio造型玩偶系列，每款售價290元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市將於7月29日推出Sanrio造型玩偶系列，每款售價290元。圖／7-ELEVEN提供

小熊維尼 日本

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