萌翻大小粉絲！7-11「角落小夥伴迷你吸塵器、小熊維尼星光風扇」預購快買一波

7-ELEVEN又有可愛新貨可以買囉！7月29日上午11點起至8月25日將推出角落小夥伴、小熊維尼等3C周邊商品預購，其中可以用來清潔桌面或橡皮擦屑的「角落小夥伴迷你吸塵器」、專為七夕情人節設計的「小熊維尼三合一星光風扇粉色限量版」更是可愛必收。

7-ELEVEN本次推出的「角落小夥伴迷你吸塵器」 是日本San-x官方正式授權的夏季西瓜限定款，體積小巧、操作簡便，可用來清理桌面的灰塵、紙屑、餅乾屑或鍵盤縫隙間的粉塵，還有智慧型溫度控制避免空轉和過熱，售價699元。另外還有「角落小夥伴感應泡泡洗手機」、「角落小夥伴隨身負離子空氣清淨機」等。

「小熊維尼三合一星光風扇粉色限量版」結合小熊維尼公仔與星光彩霓燈光特效設計，風扇上托腮的小熊維尼俏皮又可愛，113g的輕巧重量方便攜帶，可手持、桌立或頸掛，並有3段風速變化，售價899元。

7月29日上午11點起還有ibon機台預購的迪士尼面紙套系列，共有米奇、米妮、小熊維尼、三眼怪、柴郡貓等5款，絨毛造型設計擺放可當裝飾，其中有4款可以吊掛、節省空間，每款售價799元。