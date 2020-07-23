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打造面膜Labo！提提研推首款水洗黑蜂蜜面膜特惠組開賣

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
提提研於美容生技大展現場，推出滿額贈。圖／提提研提供
提提研於美容生技大展現場，推出滿額贈。圖／提提研提供

面膜的製造過程，就如同一場實驗般，台灣面膜品牌提提研，參加2020亞洲美容保養暨生技保健大展，特別打造了「Labo De TTM」，讓大家感受面膜的製作過程，另也同步發表品牌首款水洗面膜「黑蜂蜜活酵平恆膜」，可以天天使用，搭配台灣刷具品牌LSY林三益的經典敷膜刷，推出特惠組可搶先入手。

提提研的產迂曲，以法式甜點為靈感，打造出精緻迷人的展場空間，還邀來被稱為全台最佳法國料理餐廳，由簡天才創立的La One餐廳合作，打造獨特的法式千層派，呼應此次實驗室的概念。

提提研過去都以片狀面膜，受到消費者喜愛，展場中首度推出黑蜂蜜活酵平恆膜，能維護肌膚微生態平衡，並與LSY的敷膜刷、黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜，組合「黑蜂蜜完美自造組」，特價1,699元，是今年最值得入手的特惠組。

還加碼多種滿額禮，消費滿8,800元送經典黑磚登機箱、滿5,000元送精緻野餐墊、滿3,000元送黃金守護3入組。

亞洲美容保養暨生技保健大展即日至7月26日，在南港展覽館舉辦，提提研官網購物、高雄實體店面均同步開賣。

提提研打造Labo De TTM，展現最新的面膜科技。圖／提提研提供
提提研打造Labo De TTM，展現最新的面膜科技。圖／提提研提供
提提研打造Labo De TTM，展現最新的面膜科技。圖／提提研提供
提提研打造Labo De TTM，展現最新的面膜科技。圖／提提研提供
提提研與La One餐廳合作。圖／提提研提供
提提研與La One餐廳合作。圖／提提研提供
提提研打造Labo De TTM，展現最新的面膜科技。圖／提提研提供
提提研打造Labo De TTM，展現最新的面膜科技。圖／提提研提供
提提研黑蜂蜜完美自造組：黑蜂蜜活酵平恆膜1瓶、黑蜂蜜活源新肌生纖面膜8片、TTM X LSY林三益敷膜刷1支，特價1,699元。圖／提提研提供
提提研黑蜂蜜完美自造組：黑蜂蜜活酵平恆膜1瓶、黑蜂蜜活源新肌生纖面膜8片、TTM X LSY林三益敷膜刷1支，特價1,699元。圖／提提研提供

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