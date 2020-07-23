日系藥妝店Tomod's公布中文名「特美事」　會員專屬8大優惠開跑

來自日本東京的藥妝通路品牌Tomod’s自2012年進軍台灣已滿8周年，並擁有70萬會員，為了更深入服務在地消費者，正式公布中文命名「特美事」，接下來將推出更多符合台灣消費者期待的促銷活動及服務，朝百萬會員人數邁進。

Tomod’s特美事總經理水野博史指出，穩固會員的消費是連鎖通路經營的基礎，Tomod’s特美事接下來將更加著重會員經營，透過優化商品、提供購買參考資訊、引進獨家商品等滿足消費者，進而提升來店頻率｣。Tomod’s特美事每周皆有新品引進，遍及台、日、韓、歐美等各國商品，並獨家引進日本人氣品牌matsuyama松山油脂旗下系列商品，包括不添加多於成分的M系列、專為乾燥敏感肌開發的肌膚保養保濕系列、優質天然素材的LEAF & BOTANICS系列等；Tomod’s特美事也獨家與日本美妝評價雜誌LDK the beauty合作，提供日本具公信力與受囑目的美妝商品評鑑。

歡慶中文命名暨來台8周年 ，Tomod’s特美事推出8大會員專屬優惠活動，即日起至8月26日每周一至周五會員單筆滿399元除了原有的會員消費累積點數之外，另加贈8,888點，每位會員限贈一次，於指定周六到店可享消費滿399元85折優惠；另有8月8日一日限定的年度最大重量級活動，將於當天在Tomod’s特美事官方LINE帳號、facebook粉絲團公開；活動期間還有每周二點數10倍送、每周三生理用品88折、每周四消費不限金額享95折等優惠。