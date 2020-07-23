古代忍者用貓眼分辨時間 還好現在我們有了夜光塗料！

古代科學不發達，想知道時間？教堂、廣場上的大鐘，以鐘響傳遞時間觀念，讓同一地理位置生活的人們，擁有共同的生活節奏。近日有臉書粉絲專頁發表文章，意外發現在「忍術與科學」一書中，古代忍者利用貓的眼睛瞳孔大小收縮，進而判讀早、中、晚，屬於哪一時段，意外引發熱議。古代忍者必須無聲無息、安靜行動，但現代人想在夜裡低光源看清楚時間？還好，我們已經有了「夜光塗料」！

當今手表產業中最常使用的「Super-Luminova」，出現在1960年代。這種塗料的主成份為「鍶化物」，再加上稀土族的「鏑（Dy）」，平時並不會主動發光，但只要在光線下照射數分鐘，便能持續發光數小時之久，並且沒有輻射的危險與影響。

除此之外，「氚氣」則是Super-Luminova以外的另一選擇。最早在二次大戰後，常以氚硫化鋅粉製作出夜光材料，少了最原始夜光塗料「鐳」的放射性，氣態的氚與塗上硫化鋅粉的玻璃管將比塗料擁有更強的亮度，還可自體發光，無需額外照射光線。缺點是，氚氣燈光有衰退性，並非無限期發光。