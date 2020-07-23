五月天代言中華電信5G！阿信：「第一次為時代代言」

中華電信6月30日5G開台時就已宣布請來天團五月天重量級代言，全新形象廣告60秒完整版、30秒精華版在上線首周就突破400萬觀看人次，可見消費者與五迷的熱烈期待。今天（7月23日）中華電信請來五月天現身，分享對5G時代的想法，阿信說「我們曾為許多產品或服務代言，但是是第一次為一個時代代言，感謝中華電信在13年後又把五月天找回來」，五月天也表示非常期待這次代言、想趕快搶先試用，因為5G對他們的數位創作很實用。

受疫情影響，五月天很久沒與大眾近距離接觸，今天記者會辦在中華電信電信大樓，從二樓到四樓都擠滿員工一睹五月天的魅力。五月天說他們簡直就像時代見證者，高中時期是撥接時代，後來樂團剛成立時由於在地下室練團、收訊不好，大家都把手機集中在門口或樓梯處。迎來5G時代，團員們對於5G也各有期待，怪獸說可以和各地的音樂人異地共演，不必像以往只能錄影片傳到雲端；喜歡打Game的瑪莎說之前連線速度不夠快就會被隊友罵，還得把遊戲主機帶著跑，5G時代來臨後遊戲主機就在雲端，AAA級的遊戲也能在手機上玩個過癮。

為了吸引大眾加入5G行列，中華電信即日起至10月31日推出精采5G限時優惠方案，月付999元、1,199元方案每月上網量使用完畢後可繼續享有最大頻寬的4G行動上網吃到飽；月付1,399元以上方案10月31日前再享熱點分享服務吃到飽優惠。

慶祝5G開台，今年底前中華電信Hami系列5G應用服務不另計行動上網量，5G用戶可免費體驗Hami Video 5G館；開台首年可免費體驗Hami VR、韓國The Show多視角轉播節目、AR拍拍看等服務。