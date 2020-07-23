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DIOR早春度假系列結合光雕藝術 向古老工藝致敬

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
DIOR發表2021早春度假系列。圖／DIOR提供
DIOR發表2021早春度假系列。圖／DIOR提供

義大利「南方佛羅倫斯」的萊切（Lecce）市大教堂前，DIOR築起了光雕藝術Luminarie的廊廓，發表2021早春度假系列，用以頌揚義大利普利亞（Puglia）的傳承與工藝，並融入夏日花卉的蓊鬱色彩。

選址萊切大教堂（Duomo di Lecce）廣場，DIOR的早春女裝發表90套服裝，搭襯Paolo Buonvino指揮的管弦樂團、舞蹈家Sharon Eyal引領的舞者為背景，最後在歌手暨作曲家Giuliano Sangiorgi的歌聲中落幕。DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri致敬古老工藝，將當地Le Costantine基金會所製作的獨特布料用於夾克或外套，包括標誌性的Bar Jacket；普利亞文化中神奇的毒蜘蛛舞蹈症（Tarantism）所衍生的舞蹈狂歡儀式，也融入服裝概念之中；此外，也與擅長用水彩、雕塑和素描創作的藝術家Pietro Ruffo合作，設計以普利亞大區自然景觀為靈感啟發的花卉圖騰。

在經典的Miss Dior花卉刺繡洋裝之上，Pietro Ruffo以隨風搖曳的麥田為底圖，揮灑夏日瑰麗的植物景象，在輕盈的棉質長洋裝、襯衫和短褲上，Pietro Ruffo受到植物學家Giovanni Battista Ferrari在1638年出版的著作《De Florum Cultura》中的插圖啟發，創作了5幅帶有格言的花卉圖案，例如十八世紀德國詩人所作「Les parfums sont les sentiments des eurs（花的情感凝萃出香水）」，裙子也繡上箴言Amando e Cantando（愛與歌唱）。

光雕藝術則是來自藝術家Marinella Senatore的設計，以鮮豔明亮的色彩展現對當地社區致意，而光雕圖騰則隱喻了服裝中的彩繪印刷和珍貴刺繡；這場發表結合音樂、舞蹈、與儀式的力量，展現Maria Grazia Chiuri擅長用集體創意來烘托服裝的特質，「時值困頓之際，我致力於提升集體創作的新經緯。儘管距離隔閡，啟發日常生活的多元觀點為我們帶來動力並讓想像翱翔。」

皮革腰封、精緻的刺繡是2021早春度假系列的辨識標誌。圖／DIOR提供
皮革腰封、精緻的刺繡是2021早春度假系列的辨識標誌。圖／DIOR提供
光雕圖騰隱喻了服裝中的彩繪印刷和珍貴刺繡。圖／DIOR提供
光雕圖騰隱喻了服裝中的彩繪印刷和珍貴刺繡。圖／DIOR提供
悠閒的紮染與雋永的深藍色，是DIOR早春度假系列特色之一。圖／DIOR提供
悠閒的紮染與雋永的深藍色，是DIOR早春度假系列特色之一。圖／DIOR提供
刺繡工坊手工縫製的立體花朵、蝴蝶。圖／DIOR提供
刺繡工坊手工縫製的立體花朵、蝴蝶。圖／DIOR提供
素樸的刺繡頭飾、腰封以及棉質吊帶長洋裝，勾勒2021早春度假系列的輪廓。圖／DIOR提供
素樸的刺繡頭飾、腰封以及棉質吊帶長洋裝，勾勒2021早春度假系列的輪廓。圖／DIOR提供
在巴黎工作坊進行中的手繪印花圖樣。圖／DIOR提供
在巴黎工作坊進行中的手繪印花圖樣。圖／DIOR提供
光雕圖騰以鮮豔明亮的色彩展現對當地社區致意。圖／DIOR提供
光雕圖騰以鮮豔明亮的色彩展現對當地社區致意。圖／DIOR提供
植物、星盤與神話打造DIOR早春度假系列裙裝的豐富印花。圖／DIOR提供
植物、星盤與神話打造DIOR早春度假系列裙裝的豐富印花。圖／DIOR提供
義大利普利亞大區的Le Costantine基金會所製作的獨特布料用於夾克或外套。圖／DIOR提供
義大利普利亞大區的Le Costantine基金會所製作的獨特布料用於夾克或外套。圖／DIOR提供
藝術家Pietro Ruffo受到植物學家Giovanni Battista Ferrari的啟發，創作了夏日花卉。圖／DIOR提供
藝術家Pietro Ruffo受到植物學家Giovanni Battista Ferrari的啟發，創作了夏日花卉。圖／DIOR提供
帶有儀式色彩的2021早春度假系列。圖／DIOR提供
帶有儀式色彩的2021早春度假系列。圖／DIOR提供
女神剪裁的紗裙飄逸浪漫。圖／DIOR提供
女神剪裁的紗裙飄逸浪漫。圖／DIOR提供
DIOR以光雕圖騰的璀璨和2021早春度假系列相互輝映。圖／DIOR提供
DIOR以光雕圖騰的璀璨和2021早春度假系列相互輝映。圖／DIOR提供
光雕圖騰則是來自藝術家Marinella Senatore的設計。圖／DIOR提供
光雕圖騰則是來自藝術家Marinella Senatore的設計。圖／DIOR提供

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