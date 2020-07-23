DIOR早春度假系列結合光雕藝術 向古老工藝致敬

在義大利「南方佛羅倫斯」的萊切（Lecce）市大教堂前，DIOR築起了光雕藝術Luminarie的廊廓，發表2021早春度假系列，用以頌揚義大利普利亞（Puglia）的傳承與工藝，並融入夏日花卉的蓊鬱色彩。

選址萊切大教堂（Duomo di Lecce）廣場，DIOR的早春女裝發表90套服裝，搭襯Paolo Buonvino指揮的管弦樂團、舞蹈家Sharon Eyal引領的舞者為背景，最後在歌手暨作曲家Giuliano Sangiorgi的歌聲中落幕。DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri致敬古老工藝，將當地Le Costantine基金會所製作的獨特布料用於夾克或外套，包括標誌性的Bar Jacket；普利亞文化中神奇的毒蜘蛛舞蹈症（Tarantism）所衍生的舞蹈狂歡儀式，也融入服裝概念之中；此外，也與擅長用水彩、雕塑和素描創作的藝術家Pietro Ruffo合作，設計以普利亞大區自然景觀為靈感啟發的花卉圖騰。

在經典的Miss Dior花卉刺繡洋裝之上，Pietro Ruffo以隨風搖曳的麥田為底圖，揮灑夏日瑰麗的植物景象，在輕盈的棉質長洋裝、襯衫和短褲上，Pietro Ruffo受到植物學家Giovanni Battista Ferrari在1638年出版的著作《De Florum Cultura》中的插圖啟發，創作了5幅帶有格言的花卉圖案，例如十八世紀德國詩人所作「Les parfums sont les sentiments des eurs（花的情感凝萃出香水）」，裙子也繡上箴言Amando e Cantando（愛與歌唱）。