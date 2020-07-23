DIOR早春度假系列結合光雕藝術 向古老工藝致敬
在義大利「南方佛羅倫斯」的萊切（Lecce）市大教堂前，DIOR築起了光雕藝術Luminarie的廊廓，發表2021早春度假系列，用以頌揚義大利普利亞（Puglia）的傳承與工藝，並融入夏日花卉的蓊鬱色彩。
選址萊切大教堂（Duomo di Lecce）廣場，DIOR的早春女裝發表90套服裝，搭襯Paolo Buonvino指揮的管弦樂團、舞蹈家Sharon Eyal引領的舞者為背景，最後在歌手暨作曲家Giuliano Sangiorgi的歌聲中落幕。DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri致敬古老工藝，將當地Le Costantine基金會所製作的獨特布料用於夾克或外套，包括標誌性的Bar Jacket；普利亞文化中神奇的毒蜘蛛舞蹈症（Tarantism）所衍生的舞蹈狂歡儀式，也融入服裝概念之中；此外，也與擅長用水彩、雕塑和素描創作的藝術家Pietro Ruffo合作，設計以普利亞大區自然景觀為靈感啟發的花卉圖騰。
在經典的Miss Dior花卉刺繡洋裝之上，Pietro Ruffo以隨風搖曳的麥田為底圖，揮灑夏日瑰麗的植物景象，在輕盈的棉質長洋裝、襯衫和短褲上，Pietro Ruffo受到植物學家Giovanni Battista Ferrari在1638年出版的著作《De Florum Cultura》中的插圖啟發，創作了5幅帶有格言的花卉圖案，例如十八世紀德國詩人所作「Les parfums sont les sentiments des eurs（花的情感凝萃出香水）」，裙子也繡上箴言Amando e Cantando（愛與歌唱）。
光雕藝術則是來自藝術家Marinella Senatore的設計，以鮮豔明亮的色彩展現對當地社區致意，而光雕圖騰則隱喻了服裝中的彩繪印刷和珍貴刺繡；這場發表結合音樂、舞蹈、與儀式的力量，展現Maria Grazia Chiuri擅長用集體創意來烘托服裝的特質，「時值困頓之際，我致力於提升集體創作的新經緯。儘管距離隔閡，啟發日常生活的多元觀點為我們帶來動力並讓想像翱翔。」
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言