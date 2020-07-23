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「鐘表與奇蹟」九月搶灘上海 巴塞爾表展易名重生

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
今年改走雲端數位表展的「鐘表與奇蹟」，九月將於上海舉辦實體表展。圖／FHH提供
今年改走雲端數位表展的「鐘表與奇蹟」，九月將於上海舉辦實體表展。圖／FHH提供

今年初，瑞士兩大表展之一的日內瓦高級鐘表展（SIHH）主辦單位FHH（Fondation de la Haute Horlogerie）表示，為靈活應變網路世代的演進，將由型態更新穎的「鐘表與奇蹟」表展（Watches & Wonders）取代SIHH傳統的年度表展形式。今日忽然宣佈旗下共有11個品牌將於9月9日起至13日於上海西岸藝術中心舉辦表展。而瑞士另一大表展巴塞爾珠寶鐘表展（BASELWORLD）主辦單位MCH也在今日宣布，將推出名為HOURUNIVERSE的全新型態鐘表平台，並於明年四月於瑞士巴塞爾舉辦實體表展活動，取代舊有傳統表展。

曾於香港、邁阿密等地舉辦的「鐘表與奇蹟」表展，今年將首度於上海登場。表展將採取邀請制，以媒體、經銷商、客戶為主，是今年四月上線的「鐘表與奇蹟」表展的延伸版實體活動。參展品牌包括朗格（A. Lange & Söhne）、名士表（Baume & Mercier）、卡地亞（Cartier）、萬國表（IWC Schaffhausen）、積家（Jaeger-LeCoultre）、沛納海（Panerai）、帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）、伯爵（Piaget）、Purnell、羅杰杜彼（Roger Dubuis）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等。活動型態包括新品發表會、講堂、對談、工作坊等。

巴塞爾珠寶鐘表展的母公司MCH也宣佈，將創辦一個名為HOURUNIVERSE的全球珠寶鐘表平台。平台概念為一個以終端消費者為主的珠寶鐘表生態圈，因此涵蓋範圍不局限於這個產業，包括線上與線下的各種通路與認證二手商品（certified Pre-Owned，簡稱CPO）也都是這個新平台希望能涵蓋到的範圍。MCH表示，這個新平台將隨時於線上活躍，並每年舉辦年度實體活動。HOURUNIVERSE首個實體活動預計將於2021年四月於瑞士巴塞爾舉辦，日期將會配合日內瓦的鐘表活動，以便相關產業人員一年只需飛往瑞士一次即可。更多細節將於今年8月宣布。

今年改走雲端數位表展的「鐘表與奇蹟」，九月將於上海舉辦實體表展。圖／FHH提供
今年改走雲端數位表展的「鐘表與奇蹟」，九月將於上海舉辦實體表展。圖／FHH提供
巴塞爾珠寶鐘表展主辦單位將表展改名HOURUNIVERSE重新出發。記者釋俊哲／攝影
巴塞爾珠寶鐘表展主辦單位將表展改名HOURUNIVERSE重新出發。記者釋俊哲／攝影
巴塞爾珠寶鐘表展主辦單位將表展改名重新出發。記者釋俊哲／攝影
巴塞爾珠寶鐘表展主辦單位將表展改名重新出發。記者釋俊哲／攝影

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