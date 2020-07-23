「鐘表與奇蹟」九月搶灘上海 巴塞爾表展易名重生

今年初，瑞士兩大表展之一的日內瓦高級鐘表展（SIHH）主辦單位FHH（Fondation de la Haute Horlogerie）表示，為靈活應變網路世代的演進，將由型態更新穎的「鐘表與奇蹟」表展（Watches & Wonders）取代SIHH傳統的年度表展形式。今日忽然宣佈旗下共有11個品牌將於9月9日起至13日於上海西岸藝術中心舉辦表展。而瑞士另一大表展巴塞爾珠寶鐘表展（BASELWORLD）主辦單位MCH也在今日宣布，將推出名為HOURUNIVERSE的全新型態鐘表平台，並於明年四月於瑞士巴塞爾舉辦實體表展活動，取代舊有傳統表展。

曾於香港、邁阿密等地舉辦的「鐘表與奇蹟」表展，今年將首度於上海登場。表展將採取邀請制，以媒體、經銷商、客戶為主，是今年四月上線的「鐘表與奇蹟」表展的延伸版實體活動。參展品牌包括朗格（A. Lange & Söhne）、名士表（Baume & Mercier）、卡地亞（Cartier）、萬國表（IWC Schaffhausen）、積家（Jaeger-LeCoultre）、沛納海（Panerai）、帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）、伯爵（Piaget）、Purnell、羅杰杜彼（Roger Dubuis）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等。活動型態包括新品發表會、講堂、對談、工作坊等。