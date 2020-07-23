熱賣40年的好氣色 「香奈兒圓形腮紅」推限量紀念版

香奈兒自1980年推出首款「香奈兒圓形腮紅」，持久不掉色又帶著光澤度的晶亮、水潤的好氣色妝感一紅就是40年，是許多人心中必收的明星商品之一。今年特別為了慶祝40周年這個里程碑，推出限量紀念版外盒搭配從近140種顏色中精挑細選出的經典3色，無論是點綴素顏肌膚或是疊擦在液態或粉質底妝上都好看，也別具收藏價值。

以往的「香奈兒圓形腮紅」以標誌性的黑漆流線方盒打造，典雅又好攜帶，蓋子中央點綴白色雙C Logo，內附巧妝鏡與腮紅刷。這次的限量紀念版把雙C Logo換成勃艮地酒紅，並延續之前的玫瑰香氛成分，讓雙頰散發迷人光彩的同時也展現細緻香氣。