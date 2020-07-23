聽新聞
test
0:00 / 0:00
熱賣40年的好氣色 「香奈兒圓形腮紅」推限量紀念版
香奈兒自1980年推出首款「香奈兒圓形腮紅」，持久不掉色又帶著光澤度的晶亮、水潤的好氣色妝感一紅就是40年，是許多人心中必收的明星商品之一。今年特別為了慶祝40周年這個里程碑，推出限量紀念版外盒搭配從近140種顏色中精挑細選出的經典3色，無論是點綴素顏肌膚或是疊擦在液態或粉質底妝上都好看，也別具收藏價值。
以往的「香奈兒圓形腮紅」以標誌性的黑漆流線方盒打造，典雅又好攜帶，蓋子中央點綴白色雙C Logo，內附巧妝鏡與腮紅刷。這次的限量紀念版把雙C Logo換成勃艮地酒紅，並延續之前的玫瑰香氛成分，讓雙頰散發迷人光彩的同時也展現細緻香氣。
這次在顏色上，則是精選3種經典粉色調，包含最淡雅的#72伊甸玫瑰、介於中間值的#330玫瑰柔光，以及帶珊瑚色的#320深情，預計7月24日於香奈兒台北101、京站廣場櫃點限定上市。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言