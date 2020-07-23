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變便宜了！杏桃鬆餅「通通降價50～100元」、飲料半價
來自東京，自2013年登台的「杏桃鬆餅屋」即日起針對招牌的鬆餅餐點，全面調降50~100元，讓消費者更能輕鬆享用；點選鬆餅或是主餐，還享「飲品半價」優惠。另外「杏桃大江店」也調整櫃位位置並全面改裝，還推出「巨大切片蛋糕」等全新限定餐點。
以經典厚鬆餅為主打的杏桃鬆餅屋，今年暑假在更新菜單、推出新品之際，也將所有鬆餅重新調降50～100元，最低190元起即可品嚐。新推出的「巧克力核桃厚鬆餅」，搭配巧克力與北海道鮮奶油，口感香濃，每份230元。「莓果奶霜厚鬆餅」則以自家熬煮的覆盆子果醬搭配綜合莓果，帶來滿滿的酸甜滋味，每份230元。另一款「焦糖肉桂蘋果鬆餅」，以蘋果果醬搭配特製的肉桂風味蘋果片，再加上手作香草冰淇淋，為一款大人系鬆餅，每份240元。除了甜品外，杏桃鬆餅屋也添加主餐系列，包括有青醬鮮蝦焗烤筆管麵、無毒鮮蝦白醬燉飯、新豬肉漢堡排等選擇，每套260～300元。而民眾只要點任一款鬆餅或是主餐，可享有點飲品半價優惠（酒類除外），方便民眾自行搭配。
重新開幕的大江店，特別設計和風雞肉豆腐漢堡排、白醬燉蔬菜等2款主餐，以及多道價位200元內的酥炸小點，包括酥炸馬芝拉條、黃金卡拉脆薯、酥炸兩節翅等4款獨家選擇。另外大江店還獨家推出「巨大切片蛋糕」，使用9吋蛋糕為基礎，不僅高度增高，直徑也達約11～12公分，有雙餡達克瓦茲、義大利圓頂蛋糕、咖啡蘭姆葡萄、卡士達千層、蕾雅起司蛋糕等5款口味，每片160元。
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