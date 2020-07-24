日本職人品牌MISOKA台中蔦屋特展 質感生活清潔用品獨家販售
MISOKA頂級牙刷 刷牙只需沾水
日本品牌MISOKA以獨家研發的奈米礦物塗膜技術為基礎，發明一支只需沾水、不需使用牙膏的全效護牙牙刷。MISOKA將設計、材料、製造流程等連成一環，提供消費者高品質的職人精神產品，至今為止已經創造超過450萬支牙刷的銷售紀錄。MISOKA免沾牙膏全系列牙刷於有.設計uDesign官網販售中。
期間限定特展 獨家販售台灣首發商品
MISOKA即將於7/24至8/31在蔦屋書店台中市政店舉辦「我們的家庭健康生活」首場台灣特展，並於現場販售台灣首發獨家產品，讓民眾搶先一窺品項全貌。
刷牙體驗活動將於週末登場
近期受到疫情影響，民眾健康意識逐漸高漲，對於個人清潔也更加講究。MISOKA以「我們的家庭健康生活」為主軸，舉辦首場結合刷牙體驗活動的分享會，希望透過品牌介紹、技術說明、口腔牙齒健康對人的重要性，以及正確刷牙的教學與體驗，將個人衛生護理正確落實於一般家庭生活中，享受更健康、幸福的生活。
活動資訊
● 「我們的家庭健康生活」特展
時間：7/24－8/31 11:00-22:00
地點：蔦屋書店 台中市政店2F(台中市西屯區市政北二路18之1號2樓)
● 品牌分享會&刷牙體驗活動
時間：7/25 14:00-15:30
地點：蔦屋書店 台中市政店3F
報名方式：免費線上報名
活動詳情請至MISOKA TAIWAN官方網站查詢。
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