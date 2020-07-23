舞動精采共創未來 五月天代言中華電信5G新時代
中華電信下午召開記者會，找來5G品牌代言人「五月天Mayday」出席分享5G應用服務新體驗，詮釋中華電信「舞動精采共創未來」的品牌主張。
記者會上除了播放上線首周即突破400萬觀看人次的形象廣告，也首度公開五月天拍攝5G廣告時的花絮影片。五月天在影片中提及，這次不僅是代言一項產品，而是參與並見證了一個時代。5G高速率、低延遲、大連結的特性，可讓應用服務縮短彼此的距離，就如同任意門一樣快速又方便，無論是「雲端遊戲」帶來的狂飆快感、「VR虛擬社群」的跨越距離、「AR書櫃」身歷其境的體驗，都能讓世界串起每一個可能，未來有無限想像。
中華電信總經理郭水義表示：「中華電信率先領航台灣邁入5G新紀元，提供消費者更優質的行動網路品質。中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋的優勢，提供消費者最震撼的視聽娛樂饗宴。陳水義並當場宣布中華電信5G新費率，提供消費者一項全新的選擇。
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