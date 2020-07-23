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品牌好友炎亞綸帶路 萬寶龍101專賣店改裝記者會站台兼挑禮

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
原本就是萬寶龍MB 01智慧耳機使用者的炎亞綸，現場大讚耳機的音質與隔音效果極佳。記者鄭超文 / 攝影。
原本就是萬寶龍MB 01智慧耳機使用者的炎亞綸，現場大讚耳機的音質與隔音效果極佳。記者鄭超文 / 攝影。

後疫情時代，人氣逐漸回流，男性複合精品品牌萬寶龍（Montblanc）則選擇為101專賣店進行全新改裝，並於今日盛大開幕。同樣位於松智路口一樓，坪數由原本60多坪精簡為50多坪，但具備全台獨家「INK Bar」與客製化皮件專區，同時再邀請到品牌好友炎亞綸到場站台，推薦自己的萬寶龍使用經驗，並現場大秀為父親與自己挑選的客製化萬寶龍皮件商品。

雖然精簡為50多坪的空間，但新加入客製化皮件體驗牆、Ink BAR等空間，大幅提升互動樂趣。圖 / Montblanc提供。
雖然精簡為50多坪的空間，但新加入客製化皮件體驗牆、Ink BAR等空間，大幅提升互動樂趣。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，大師傑作系列小王子#146筆記本，2,700元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，大師傑作系列小王子#146筆記本，2,700元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，明星傳承系列，世界時區腕表，22萬4,800元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，明星傳承系列，世界時區腕表，22萬4,800元。圖 / Montblanc提供。

近期展開超精采斜槓人生的炎亞綸，除了和「國師」唐綺陽一同主持公視新節目「36題愛上你」，又變身自有品牌「炎選絕品」乾拌麵老闆，戲劇作品「路～台灣Express～」也在日本享有不俗口碑，表現精彩多元。由於身兼多職，自陳時間不夠、最缺睡眠的他，原來其實半夜常緊盯美國股票，意外展現投資理財的一面；而他現場更大方分享因父親節來臨、為父親訂製的名字縮寫皮件，此外他為自己訂製的手拿包則有著流星圖案，更口吐金句，「人生要燦爛，因為人生很短暫。」

站在彩色的MONTBLANC Logo前，炎亞綸手持送給自己的客製皮件，並有流星與名字縮寫字樣。記者鄭超文 / 攝影。
站在彩色的MONTBLANC Logo前，炎亞綸手持送給自己的客製皮件，並有流星與名字縮寫字樣。記者鄭超文 / 攝影。
Montblanc，大師傑作粒面軟皮系列旅行皮夾，21,100元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，大師傑作粒面軟皮系列旅行皮夾，21,100元。圖 / Montblanc提供。

而回到全新改裝完成的MONTBLANC 101專賣店，以品牌經典核心「六角白星」為主視覺，將不同區塊、功能空間巧妙串連，柔和的照明搭配木質調裝潢，為到訪者帶來舒適的瀏覽感受。店中再引入全台唯一互動體驗空間設計「Ink Bar」，現場陳列有包含披頭四紫、華特迪士尼黃、汽油藍、路德維希二世灰等14種墨水，包含岩蘭草、皮革、木質的3種特調香墨水，以及包含C、F、M、OB、OBB...等9種軟硬不同的筆尖，讓人透過全系列筆尖與墨水書寫，感受不同筆觸帶來的反饋，以及不同墨水的色彩微妙差異。

炎亞綸現場秀出手寫給父親的卡片與父親節客訂皮件，言簡意賅表心意。記者鄭超文 / 攝影。
炎亞綸現場秀出手寫給父親的卡片與父親節客訂皮件，言簡意賅表心意。記者鄭超文 / 攝影。

除此之外，由於萬寶龍持續擴增數位類別產品如MB01全罩式智慧耳機、數位擴增運用筆記本，以及Summit 2智慧腕表。全方位的「數位專區」也帶來精采的智慧生活類別商品，展現萬寶龍隨時代變化，記錄、體驗、感受的細膩優雅精神。

位於松智路入口一樓的萬寶龍台北101專賣店，全新改裝後於今日正式開幕。圖 / Montblanc提供。
位於松智路入口一樓的萬寶龍台北101專賣店，全新改裝後於今日正式開幕。圖 / Montblanc提供。

品牌 父親節

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