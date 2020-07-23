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SOGO史上最猛父親節加碼彩妝節 回饋狂飆創33年新高

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
看好振興商機，SOGO加碼推出史上最殺父親節優惠與首推國際彩妝節。圖／SOGO提供
看好振興商機，SOGO加碼推出史上最殺父親節優惠與首推國際彩妝節。圖／SOGO提供

振興三倍券效益讓消費市場火熱起來，遠東SOGO董事長黃晴雯指出，暑假期間三倍券上路，加上百貨加碼回饋，推出首周每天業績都有超過20%成長，一周全台SOGO光收券金額已達6千萬元。看好振興商機，SOGO台北店今年推出史上優惠最殺父親節檔期「滿5,000元送880元」，同步加碼首度舉辦「國際彩妝節」，搭配三倍券「滿3,000元送1,300元」，回饋飆到43%。

●三倍券上路暑假＋父親節「強力吸券」

百貨業乘風破浪度過上半年因疫情慘跌危機，隨著台灣防疫有成，疫後新生活加上三倍券提振市場消費動能，讓百貨下半年有了好的新開始。黃晴雯表示，SOGO自6月開始回復正成長，暑假加乘三倍券與父親節，有望「強力吸券」，看好家電3C、運動休閒、美妝、餐飲四大業種業績將大爆發。

遠東SOGO董事長黃晴雯看好暑假有三倍券加持，家電3C、運動休閒、美妝、餐飲四大業種業績將大爆發。圖／SOGO提供
遠東SOGO董事長黃晴雯看好暑假有三倍券加持，家電3C、運動休閒、美妝、餐飲四大業種業績將大爆發。圖／SOGO提供

SOGO台北店7月24日起至8月9日展開父親節優惠，善用手邊紙本三倍券，SOGO App會員享單筆5,000元現折580元，加上持三倍券單筆3,000元送300元回饋，等於滿「滿5,000元送880元」。另外，忠孝館再獨家加碼3C單筆滿萬送580元3C電子折價券。

趁著父親節檔期3C、家電、運動休閒回饋多，蘋果迷或3C愛用者趁機換機正是時候。另外像是各式運動跑鞋、心率腕表以及實用的家電好幫手，都是熱賣品項。忠孝館GARMIN FENIX 6X原價28,990元，特價25,990元，限量10只。復興館iRobot Roomba s9+掃地機器人原價78,999元，特價59,880元，持任一面額振興券特價再折3,000元。

SOGO台北店父親節，SOGO App會員搭配紙本三倍券回饋，推出滿5,000元送880元優惠，忠孝館再加碼3C單筆滿萬送580元3C電子折價券。圖／SOGO提供
SOGO台北店父親節，SOGO App會員搭配紙本三倍券回饋，推出滿5,000元送880元優惠，忠孝館再加碼3C單筆滿萬送580元3C電子折價券。圖／SOGO提供

●首推「國際彩妝節」最高回饋43%

SOGO資深副總吳素吟表示，因國際疫情關係，國人集中國內消費，加上各式振興券刺激，現在正是消費力猛衝的時機。上半年受疫情影響，彩妝市場慘兮兮，為了協助美妝品牌，今年特別首度推出「國際彩妝節」最高回饋43%，做最後一搏，此舉一發動也吸引「美妝天后宮」所有品牌跟進。

7月24日起至8月6日，攜手32家美妝品牌，推出持紙本三倍券單筆消費滿3,000元可兌換1,000元折價券（含化妝品200元折價券3張、女鞋區200元折價券2張），同時還有三倍券送300元抵用券回饋，等於「滿3,000送1,300」。另有PAUL & JOE唇彩買一送一優惠價650元，LANEIGE晚安唇膜優惠價500元，一張振興券就可帶走。

忠孝館PAUL & JOE西洋菊保濕唇膏+南法酒莊限量唇膏限定色118或叢林小貓珠光唇膏限定色006，價值1,300元，優惠價650元，限量50組。圖／SOGO提供
忠孝館PAUL & JOE西洋菊保濕唇膏+南法酒莊限量唇膏限定色118或叢林小貓珠光唇膏限定色006，價值1,300元，優惠價650元，限量50組。圖／SOGO提供
忠孝館LANEIGE睡美人極萃滋養晚安唇膜正貨，價值700元，優惠價500元，限量30個。圖／SOGO提供
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忠孝館SAMSUNG Galaxy Buds+售價5,490元。圖／SOGO提供
忠孝館SAMSUNG Galaxy Buds+售價5,490元。圖／SOGO提供
忠孝館GARMIN FENIX 6X原價28,990元，特價25,990元，限量10只。圖／SOGO提供
忠孝館GARMIN FENIX 6X原價28,990元，特價25,990元，限量10只。圖／SOGO提供
SOGO獨家Kiehl’s終擊油光清爽組價值3,080元，優惠價2,800元，限量30組。圖／SOGO提供
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SOGO獨家，BIOTHERM極量雙效精華組價值3,639元，優惠價2,950元，限量30組。圖／SOGO提供
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忠孝館APPLE iPad Pro 11吋，售價25,900元起。圖／SOGO提供
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SOGO 父親節 3C

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