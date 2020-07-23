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「帶貨女王」李聖經穿高衩洋裝秀美腿演繹流行表
流行腕表重視的就是高顏值，因此DANIEL WELLINGTON（簡稱DW）在推出升級版的ICONIC LINK表款時，找來「帶貨女王」李聖經演繹，果然一上架就熱賣。而同樣講究外觀的還有wicca本季新品，表盤上則有蝴蝶、花朵圖案的裝飾，展現出少女心的浪漫氛圍。
全新「ICONIC LINK LUMINE」延續了去年秋天上市的ICONIC LINK系列設計，選用玫瑰金與銀色交織的表鍊，最大特色就在於鑲嵌12顆SWAROVSKI®水晶在蛋殼白表盤上，當作時標並形塑出點點繁星的樣貌。而且三段式表鍊構造呈現出獨特錐型弧度，兼具高配戴舒適性。女神李聖經在演繹時，便以白色貼身洋裝造型來搭配，給人靈動的優雅奢華感，也不會讓人感覺過於刻板、老氣。具有百搭的實用性，DW提供了28及32毫米表徑款式，簡單大方卻有氣場，看起來中性卻不失精緻。
說到高顏值與好氣質，CITIZEN旗下的少女系品牌wicca也不落人後，全新三款台灣限定太陽能表款，就分別有花朵、蝴蝶等圖騰裝飾，讓人愛不釋手。像是KP5-166-93腕表，就有著粉紅金米蘭鍊帶配上粉色系面板，以粉白大理花上和同色系蝴蝶秒針的設計，傳達女孩想要保留最純真的自我的意念。而黑色表帶的KP5-115-12款，則透過淺紫色表盤、淺黃色蝴蝶秒針，展現與眾不同的氣質與風格。不可錯過的還有KP5-166-51腕表，同樣具有粉紅金米蘭鍊帶，但深色表盤以白水晶點綴，羅馬數字時標旁更圍繞了有如銀河帶一般的設計，閃閃動人。
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