「帶貨女王」李聖經穿高衩洋裝秀美腿演繹流行表

流行腕表重視的就是高顏值，因此DANIEL WELLINGTON（簡稱DW）在推出升級版的ICONIC LINK表款時，找來「帶貨女王」李聖經演繹，果然一上架就熱賣。而同樣講究外觀的還有wicca本季新品，表盤上則有蝴蝶、花朵圖案的裝飾，展現出少女心的浪漫氛圍。

全新「ICONIC LINK LUMINE」延續了去年秋天上市的ICONIC LINK系列設計，選用玫瑰金與銀色交織的表鍊，最大特色就在於鑲嵌12顆SWAROVSKI®水晶在蛋殼白表盤上，當作時標並形塑出點點繁星的樣貌。而且三段式表鍊構造呈現出獨特錐型弧度，兼具高配戴舒適性。女神李聖經在演繹時，便以白色貼身洋裝造型來搭配，給人靈動的優雅奢華感，也不會讓人感覺過於刻板、老氣。具有百搭的實用性，DW提供了28及32毫米表徑款式，簡單大方卻有氣場，看起來中性卻不失精緻。