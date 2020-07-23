蜂王乳保養正夯！嬌蘭新一代神蜜水，一拍讓臉透光澤度

只要提到環境保育，不少人都會關注到「蜜蜂」，作為環境能永續發展的重要指標，因為蜜蜂能延續環境中許多綠色植物的繁衍。頂級保養的法國嬌蘭，旗下最著名的皇家蜂王乳系列，今年2020年慶祝上市10周年，推出新一代「神蜜水」皇家蜂王乳蜜露、皇家蜂王乳純淨卸妝油，並且宣示將投入更多資源在保育蜜蜂，喚醒大家對蜜蜂與環境永續的重視。

每個蜂巢1年可以生產最多20公斤，卻只有300克的蜂王乳，為蜂后的食物，也被稱為超級食物，含有碳水化合物、蛋白質、脂質、維生素和礦物質等，嬌蘭研究中心研究蜂王乳後，發現其中的營養成分，也能強化皮膚抵抗力，也成為皇家蜂王乳系列的重要成分。

全新一代的皇家蜂王乳蜜露，是清潔後保養的第一步，採用雙層微脂囊科技，把蜂王乳成分微囊化，每顆微囊中含有蜂王乳成分，使用後高濃度的能量就能被肌膚吸收，並有98.7%的天然來源成分，舒緩肌膚壓力，提升對環境的抵抗力。使用乳蜜露後，可搭配使用皇家蜂王乳平衡油、雙導精華。

使用時，可用化妝棉、或用手拍在臉上，另外也可以搭配濕敷，加速吸收，讓臉上散發出迷人光采與亮澤度。