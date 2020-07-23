經濟部評選全國十大名攤 尋找市集「滷味王」

滷味是台灣著名的國民美食小吃之一，滷味遍布全台，不論傳香百年的知名老店，傳統市場也不例外，皆有各自無數擁護者。經濟部中部辦公室今年擴大舉辦「樂活市集名攤滷味王」活動，除了傳統市場之外，也開放夜市名攤報名，分成3組進行評選，各選出10名，尋找市集名攤滷味王。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，全台不論南北都可以看到滷味的蹤跡，不論是冷滷味、熱滷味、滷葷、滷素，彷彿任何食材經過「滷」的程序後，就成為美味加分的代名詞，希望藉由「樂活市集名攤滷味王」活動，挖掘隱藏在傳統市場內的國民美食，不論是傳統知名老店，還是創意滿分的後起之秀，讓消費者對傳統市場能有更深一層的認識。

經濟部中部辦公室今年擴大舉辦「樂活市集名攤滷味王」活動，並強化食品衛生，報名攤商除曾獲選經濟部樂活名攤外，攤位須有設置食品遮罩，分為「肉類A組（獸肉）」、「肉類B組（禽肉）」、「非肉組（蛋、菜、豆製加工品等）」3組進行評選，將各選出10名，成為「2020經濟部樂活市集名攤滷味王」。

經濟部中部辦公室指出，評選方式將由專家盲選試吃，邀請傳統市場滷味名攤達人、餐飲科老師、知名大廚、美食部落客及美食記者共同評選，藉由「色」、「香」、「味」3部分進行評分，報名至本月27日截止，7月30日在台中建國市場料理教室評選。相關報名辦法可於「樂活市集」粉絲專頁( https://www.facebook.com/%E6%A8%82%E6%B4%BB%E5%B8%82%E9%9B%86-124229377715301/ )查詢。