英國公主戴女王婚禮同款皇冠嫁了！婚戒設計師來頭不小
英國女王伊麗莎白二世的孫女、碧翠絲公主（Princess Beatrice）上週與地產大亨馬佩利莫奇（Mapelli Mozzi）舉行婚禮，王室日前發布溫馨的婚禮照片。碧翠絲公主不愧號稱女王最疼愛的孫女，不但婚紗是女王曾經出席正式活動時穿著的骨董禮服，婚禮上更配戴女王1947年結婚時配戴的流蘇造型鑽石冠冕，而她的婚戒，則是向英國知名珠寶設計師Shaun Leane特別訂製的。
今年適逢疫情，兩人婚禮於溫莎的皇家小教堂低調舉行。她所配戴的冠冕也是女王婚禮時配戴的冠冕，傳承自瑪麗皇后（Queen Mary）。這頂冠冕是1919年時由喬治五世的皇后瑪麗向當時的御用珠寶商特別訂製的。由大小漸變、鑲滿鑽石的長條豎直排列組成的冠冕，造型彷彿倒過來配戴的流蘇項鍊，其實是早期美好年代（Belle Epoque）時流行的一種珠寶形式。
喬治五世的母親是從丹麥嫁過來英國王室的公主，名為亞歷山德拉（Alexandra）。亞歷山德拉的妹妹達格瑪（Dagmar）公主則是嫁到俄國皇室，後來成為俄羅斯皇后。達格瑪經常配戴的一款冠冕，便是以俄羅斯傳統頭飾kokoshnik為靈感製作，姊姊亞歷山德拉也因此請英國皇室珠寶商Garrard在1888年為她特製了類似的流蘇皇冠，至今仍為皇家典藏。喬治五世的皇后瑪麗也非常喜歡這種款式的冠冕，碧翠絲公主這次婚禮時配戴的冠冕就是從瑪麗皇后傳承下來的另一款（非亞歷山德拉皇后的）流蘇冠冕。
而為碧翠絲公主製作婚戒的英國珠寶設計師Shaun Leane，在時尚界也是赫赫有名的大師級設計師。最有名的作品就是曾為已故的時尚天才Alexander McQueen的服裝製大膽奇想、歌德風格、驚世駭俗的雕塑珠寶，兩人合作可以說是空前也絕後。英國名媛Daphne Guinness曾向他訂製一只珠寶手套並戴著登上時尚雜誌封面，蔚為話題，也是他最出名的作品之一。碧翠絲公主向他訂製的婚戒，中間鑲嵌2.5克拉圓形明亮式鑲嵌主石，配襯兩側長梯形切割配鑽。6個主石的鑲爪都是Shaun Leane招牌的尖銳爪子造型。
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