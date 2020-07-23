聽新聞
test
0:00 / 0:00
蝴蝶領結、LOGO點綴 新鮮人面試也可以展現好品味
最近是社會新鮮人求職旺季，除了寫好資訊夠完整的履歷之外，面試時得體的衣著也是建立良好第一印象的重點。而談到面試衣著許多人偏好選擇安全牌的穿搭，其中襯衫就是最適合的單品之一，如果能在剪裁和色系上有一點小變化，更顯活潑和獨特性也許更能為自己加分喔！
法國品牌agnès b.設計師Agnès女士常說：「白襯衫，是女性氣質的象徵。」每季agnès b.都會推出從材質、剪裁、衣領與鈕釦等細節都有所變化的襯衫類新品。今年女裝新款淺藍格紋襯衫以清新的藍色呈現夏日清爽風，而且在袖子的部分還做了一點蓬蓬設計，讓整體線條不會過度死板生硬。短袖襯衫部分則有荷葉邊、蝴蝶領結點綴，增添浪漫甜美氣息。
而團團選品引進的Comme des Garçons旗下各系列也有多款適合新鮮人的襯衫單品，素一點的有Play系列簡單以標誌性的愛心臉孔裝飾的淺藍色細條紋款式，Homme系列的男裝寬直條紋或LOGO主題則是用小小的細節變化來點綴出更顯陽光、優雅的特殊氣質，相信也能幫助新鮮人輕鬆穿搭出非常討喜的整體造型。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言