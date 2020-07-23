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蝴蝶領結、LOGO點綴 新鮮人面試也可以展現好品味

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
簡約俐落的襯衫造型可以幫社會新鮮人打造幹練形象。圖／agnès b.提供
簡約俐落的襯衫造型可以幫社會新鮮人打造幹練形象。圖／agnès b.提供

最近是社會新鮮人求職旺季，除了寫好資訊夠完整的履歷之外，面試時得體的衣著也是建立良好第一印象的重點。而談到面試衣著許多人偏好選擇安全牌的穿搭，其中襯衫就是最適合的單品之一，如果能在剪裁和色系上有一點小變化，更顯活潑和獨特性也許更能為自己加分喔！

法國品牌agnès b.設計師Agnès女士常說：「白襯衫，是女性氣質的象徵。」每季agnès b.都會推出從材質、剪裁、衣領與鈕釦等細節都有所變化的襯衫類新品。今年女裝新款淺藍格紋襯衫以清新的藍色呈現夏日清爽風，而且在袖子的部分還做了一點蓬蓬設計，讓整體線條不會過度死板生硬。短袖襯衫部分則有荷葉邊、蝴蝶領結點綴，增添浪漫甜美氣息。

而團團選品引進的Comme des Garçons旗下各系列也有多款適合新鮮人的襯衫單品，素一點的有Play系列簡單以標誌性的愛心臉孔裝飾的淺藍色細條紋款式，Homme系列的男裝寬直條紋或LOGO主題則是用小小的細節變化來點綴出更顯陽光、優雅的特殊氣質，相信也能幫助新鮮人輕鬆穿搭出非常討喜的整體造型。

荷葉滾邊白襯衫，8,280元。圖／agnès b.提供
荷葉滾邊白襯衫，8,280元。圖／agnès b.提供
淺藍格紋襯衫，7,980元。圖／agnès b.提供
淺藍格紋襯衫，7,980元。圖／agnès b.提供
Comme des Garçons Homme藍色拼接多色直紋襯衫，17,800元。圖／團團選品提供
Comme des Garçons Homme藍色拼接多色直紋襯衫，17,800元。圖／團團選品提供
Comme des Garçons Play女款迷你黑心長袖襯衫，8,500元。圖／團團選品提供
Comme des Garçons Play女款迷你黑心長袖襯衫，8,500元。圖／團團選品提供
簡約俐落的襯衫造型可以幫社會新鮮人打造幹練形象。圖／agnès b.提供
簡約俐落的襯衫造型可以幫社會新鮮人打造幹練形象。圖／agnès b.提供
Comme des Garçons Play女款迷你黑心短袖襯衫，7,800元。圖／團團選品提供
Comme des Garçons Play女款迷你黑心短袖襯衫，7,800元。圖／團團選品提供
Comme des Garçons Homme藍色拼接LOGO襯衫，17,200元。圖／團團選品提供
Comme des Garçons Homme藍色拼接LOGO襯衫，17,200元。圖／團團選品提供
蝴蝶結白襯衫，9,980元。圖／agnès b.提供
蝴蝶結白襯衫，9,980元。圖／agnès b.提供

新鮮人 面試

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