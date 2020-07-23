蝴蝶領結、LOGO點綴 新鮮人面試也可以展現好品味

最近是社會新鮮人求職旺季，除了寫好資訊夠完整的履歷之外，面試時得體的衣著也是建立良好第一印象的重點。而談到面試衣著許多人偏好選擇安全牌的穿搭，其中襯衫就是最適合的單品之一，如果能在剪裁和色系上有一點小變化，更顯活潑和獨特性也許更能為自己加分喔！

法國品牌agnès b.設計師Agnès女士常說：「白襯衫，是女性氣質的象徵。」每季agnès b.都會推出從材質、剪裁、衣領與鈕釦等細節都有所變化的襯衫類新品。今年女裝新款淺藍格紋襯衫以清新的藍色呈現夏日清爽風，而且在袖子的部分還做了一點蓬蓬設計，讓整體線條不會過度死板生硬。短袖襯衫部分則有荷葉邊、蝴蝶領結點綴，增添浪漫甜美氣息。