阿聯酋復飛航點時間一次看 8月6日起台北杜拜每周四班

全球復飛網絡持續擴張。阿聯酋航空今天宣布，自8月6日起增加往返台北－杜拜的班次至每周四個航班，有需要的台灣旅客可利用每周三、四、五、六的航班前往杜拜或阿聯酋航空其他復飛航點。

阿聯酋說，7月中旬起，陸續復飛德黑蘭（7月17日起）、廣州（7月25日起）、衣索比亞阿迪斯阿貝巴（8月1日起）和奧斯陸（8月4日起），台灣旅客可經杜拜轉機前往阿聯酋航空在波灣地區、歐洲、美洲和亞太等航點。

阿聯酋說，全球復飛航點數量預計於8月份達到62個，提供欲返家或是享受更安全且有效率旅客更多行程選擇；除了特定航點，將以波音777-300ER執飛多數航線，旅客可於阿聯酋航空官網預訂機票或洽詢旅行社。

阿聯酋同時也為台灣旅客帶來好消息，除了8月6日起增加往返台北杜拜航班外，備受乘客喜愛的阿聯酋空中巴士A380也重返機隊陣容，除原先每日一班飛往巴黎之外，A380飛往倫敦希斯洛的航班將自8月1日起增為每日兩班，並將新增每日往返阿姆斯特丹的服務。

另外阿聯酋說，自即日起，商務艙與頭等艙的旅客在完成健康安全評估之後，可以享受阿聯酋航空提供的專車接送和杜拜機場的貴賓室服務。亦重新開放其在杜拜機場的Skywards服務櫃台，為其飛行常客繼續提供服務。