趙薇搶穿FENDI X Mr. Doodle 敲碗七夕情人節單品

FENDI新鮮的代言人趙薇，日前在節目上領先全球穿了預計在7月30日上市的FENDI X Mr. Doodle聯名T恤，展現俐落穿搭；FENDI今年獨鍾麥克筆創作的藝術家聯名活動，繼與Joshua Vides合作的2D系列之後，由Mr. Doodle接棒，還有專屬Peekaboo包款。

趙薇在「加油！中國電影」節目中，穿了FENDI X Mr. Doodle聯名系列T恤，以黑白兩色線條搭配經典FENDI黃色Logo標誌，加上紅色心形圖案，勾勒出俏皮童趣的圖騰，也展現年輕世代的活潑藝術風格。FENDI X Mr. Doodle聯名系列是FENDI和倫敦藝術插畫家Mr. Doodle合作，他運用黑色麥克筆，在牆面、房間、家具、車輛、建築物等任何物件上，繪出滿版的線條，2019年即曾與FENDI合作，在羅馬總部的屋頂上，用黑白兩色彎曲線條和巨大的鏡面字母，拼寫出FENDI、ROMA及FENDI的雙 F「FF」圖案，而為慶祝七夕情人節，FENDI與Mr. Doodle也將推出限定商品。