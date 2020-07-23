趙薇搶穿FENDI X Mr. Doodle 敲碗七夕情人節單品
FENDI新鮮的代言人趙薇，日前在節目上領先全球穿了預計在7月30日上市的FENDI X Mr. Doodle聯名T恤，展現俐落穿搭；FENDI今年獨鍾麥克筆創作的藝術家聯名活動，繼與Joshua Vides合作的2D系列之後，由Mr. Doodle接棒，還有專屬Peekaboo包款。
趙薇在「加油！中國電影」節目中，穿了FENDI X Mr. Doodle聯名系列T恤，以黑白兩色線條搭配經典FENDI黃色Logo標誌，加上紅色心形圖案，勾勒出俏皮童趣的圖騰，也展現年輕世代的活潑藝術風格。FENDI X Mr. Doodle聯名系列是FENDI和倫敦藝術插畫家Mr. Doodle合作，他運用黑色麥克筆，在牆面、房間、家具、車輛、建築物等任何物件上，繪出滿版的線條，2019年即曾與FENDI合作，在羅馬總部的屋頂上，用黑白兩色彎曲線條和巨大的鏡面字母，拼寫出FENDI、ROMA及FENDI的雙 F「FF」圖案，而為慶祝七夕情人節，FENDI與Mr. Doodle也將推出限定商品。
來自倫敦的塗鴉畫家Mr. Doodle（原名Sam Cox）也創作了個人專屬的Peekaboo包款，他以自我的DoodleLand創意世界結合FENDI的元素，為他的Peekaboo包進行創作，有趣的小生物也讓包款變得更為活潑；而趙薇搶先穿搭T恤，則是為七夕情人節商品發表作個暖身。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言