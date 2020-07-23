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趙薇搶穿FENDI X Mr. Doodle 敲碗七夕情人節單品

聯合報 / 楊詩涵/專題即時報導
FENDI X Mr. Doodle聯名系列女生T恤以愛心和黃色FENDI Logo點綴。圖／FENDI提供
FENDI X Mr. Doodle聯名系列女生T恤以愛心和黃色FENDI Logo點綴。圖／FENDI提供

FENDI新鮮的代言人趙薇，日前在節目上領先全球穿了預計在7月30日上市的FENDI X Mr. Doodle聯名T恤，展現俐落穿搭；FENDI今年獨鍾麥克筆創作的藝術家聯名活動，繼與Joshua Vides合作的2D系列之後，由Mr. Doodle接棒，還有專屬Peekaboo包款。

趙薇在「加油！中國電影」節目中，穿了FENDI X Mr. Doodle聯名系列T恤，以黑白兩色線條搭配經典FENDI黃色Logo標誌，加上紅色心形圖案，勾勒出俏皮童趣的圖騰，也展現年輕世代的活潑藝術風格。FENDI X Mr. Doodle聯名系列是FENDI和倫敦藝術插畫家Mr. Doodle合作，他運用黑色麥克筆，在牆面、房間、家具、車輛、建築物等任何物件上，繪出滿版的線條，2019年即曾與FENDI合作，在羅馬總部的屋頂上，用黑白兩色彎曲線條和巨大的鏡面字母，拼寫出FENDI、ROMA及FENDI的雙 F「FF」圖案，而為慶祝七夕情人節，FENDI與Mr. Doodle也將推出限定商品。

來自倫敦的塗鴉畫家Mr. Doodle（原名Sam Cox）也創作了個人專屬的Peekaboo包款，他以自我的DoodleLand創意世界結合FENDI的元素，為他的Peekaboo包進行創作，有趣的小生物也讓包款變得更為活潑；而趙薇搶先穿搭T恤，則是為七夕情人節商品發表作個暖身。

Mr. Doodle設計專屬Peekaboo包款。圖／FENDI提供
Mr. Doodle設計專屬Peekaboo包款。圖／FENDI提供
FENDI X Mr. Doodle聯名系列女生T恤，21,600元。圖／FENDI提供
FENDI X Mr. Doodle聯名系列女生T恤，21,600元。圖／FENDI提供
趙薇搶先穿上FENDI X Mr. Doodle聯名系列T恤。圖／FENDI提供
趙薇搶先穿上FENDI X Mr. Doodle聯名系列T恤。圖／FENDI提供
趙薇搶先穿上FENDI X Mr. Doodle聯名系列T恤。圖／FENDI提供
趙薇搶先穿上FENDI X Mr. Doodle聯名系列T恤。圖／FENDI提供

FENDI 倫敦

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