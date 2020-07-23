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把廢棄物變潮流單品 Nike、Converse讓你穿時髦又能兼顧環保

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Nike Revival系列在今年2月首次亮相就受到潮流界的熱烈討論，因此在盛夏之際，品牌再度推出全新設計。圖／Nike提供
Nike Revival系列在今年2月首次亮相就受到潮流界的熱烈討論，因此在盛夏之際，品牌再度推出全新設計。圖／Nike提供

綠色時尚不只是顯學，更是現在進行式，像是Nike Revival系列的製程就訴求零排放、零廢棄，因此受到有環保意識的消費者歡迎。而Converse的Chuck Taylor All Star Crater鞋也是主打永續性，採用了一定重量的再生材料，外觀超吸睛。

Nike Revival系列在今年2月首次亮相就受到潮流界的熱烈討論，因此在盛夏之際，品牌再度推出全新設計。採用中性經典版型，包括連帽上衣、套頭上衣、T 恤、慢跑褲和短褲以及一款連身裙，所有面料均由再生纖維與其他纖維混合紡織而成。這系列服裝裁切再利用的比例達到90%以上，這代表著產生更少的裁切廢料。此外，淺灰色調是因為其均未經過染色加工，這代表著與傳統的染色布料相比，它相對減少了用水。而且，布料的特點是由生產過程中產生的碎片廢料再生而成，因此其背面呈現帶有斑點且多彩的外觀。

而甫上市的Converse Chuck Taylor All Star Crater鞋，也有著相同的環保概念，品牌開發了獨特的 Morphlon鞋面材料，由再生聚酯組成，能為傳統的Chuck棉質帆布提供更佳的延展力。同時用更少的材料展現了全新的設計語言，特別是鞋帶孔的部分，新的鞋帶系統也由此而生。值得一提的是Chuck Taylor All Star Crater成為Converse鞋款中永續性較高的鞋款，但鞋頭、鞋身和鞋外側的圍條，都保有傳統帆布鞋的DNA，又減少了資源消耗。

Nike Revival系列所有面料均由再生纖維與其他纖維混合紡織而成。圖／Nike提供
Nike Revival系列所有面料均由再生纖維與其他纖維混合紡織而成。圖／Nike提供

淺灰色調是因為其均未經過染色加工，這代表著與傳統的染色布料相比，它相對減少了用水。圖／Nike提供
淺灰色調是因為其均未經過染色加工，這代表著與傳統的染色布料相比，它相對減少了用水。圖／Nike提供

這系列服裝裁切再利用的比例達到90%以上，這代表著產生更少的裁切廢料。圖／Nike提供
這系列服裝裁切再利用的比例達到90%以上，這代表著產生更少的裁切廢料。圖／Nike提供

Converse Converse Chuck Taylor All Star Crater休閒鞋2,980元。圖／Converse提供
Converse Converse Chuck Taylor All Star Crater休閒鞋2,980元。圖／Converse提供

Converse Converse Chuck Taylor All Star Crater休閒鞋2,980元。圖／Converse提供
Converse Converse Chuck Taylor All Star Crater休閒鞋2,980元。圖／Converse提供

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