志玲姐姐化身雙星仙子 為Rockcoco演繹公益T恤 網「娃娃音女神人美心善又溫柔」

五月天阿信的潮牌Stayreal過去曾找過林志玲合作，代言公益聯名商品，而延續了這份交情。旗下的另一女裝品牌Rockcoco在推出雙星仙子慈善T恤時，也請來志玲姐姐跨刀演繹，她更錄製了短片，溫暖「獻聲」，被網友大讚「娃娃音女神人美心善又溫柔」。

總是傳遞正能量的林志玲日前現身台北電影獎時，優雅又凍齡的造型讓大家驚呼不已，沒想到在Rockcoco最新的雙星仙子《Love & Smile》系列中，她更化身為志玲仙子，展現出俏皮可愛的模樣，同樣使人驚艷。2018年時林志玲就曾與Stayreal一起推出公益聯名系列，此次延續前緣再度攜手，也與Rockcoco共同捐出新台幣100萬元給志玲姊姊慈善基金會，期盼能替社會帶來更多愛與溫暖。Rockcoco同樣以三麗鷗的人氣角色雙星仙子（Little Twin Stars）為發想，透過「Love & Smile」的主題來設計，打造充滿歡笑的奇幻樂園。

人氣歷久不衰的雙星仙子，連志玲姐姐都是粉絲，於是此次合作品牌還為其量身創作專屬圖像，搭配粉嫩色調，讓系列增添一股可愛的大人樣風格。不僅如此，這次的聯名設計，版型上則採用多層次的雪紡抽皺、蕾絲荷葉手袖、蝴蝶結綁帶等元素，更將Rockcoco經典的擬真吊帶褲設計加上「真口袋」的巧思，讓創意升級。除了用細節強調設計感的T恤外，也加入顯瘦的寬版帽T恤、修身的長版洋裝等，讓穿搭可以簡單又時尚。

設計過程，林志玲除了親自挑選版型、試穿調整，連照片的拍攝穿搭與企劃都不假手他人，透過豐富的經驗與多元搭配，呈現時而浪漫、時而率性、時而優雅的多重樣貌。而這系列將於7月24日起在Stayreal、Rockcoco通路上市，同時購買更能獲得「志玲姐姐愛你鑰匙圈」1個，三種圖案隨機出貨，送完為止。

林志玲化身志玲仙子演繹Rockcoco雙星仙子《Love & Smile》系列志玲姐姐擁抱T恤1,380元。圖／Rockcoco提供

林志玲演繹Rockcoco雙星仙子《Love & Smile》系列志玲姐姐信念連帽上衣1,780元。圖／Rockcoco提供

林志玲演繹Rockcoco雙星仙子《Love & Smile》系列志玲姐姐信念連帽上衣1,780元。圖／Rockcoco提供

林志玲演繹Rockcoco雙星仙子《Love & Smile》系列志玲姐姐許願T恤1,580元。圖／Rockcoco提供

林志玲演繹Rockcoco雙星仙子《Love & Smile》系列志玲姐姐悄悄話T恤1,580元。圖／Rockcoco提供