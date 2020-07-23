和牛＋70種菜色吃到飽688！「和牛祭」7/28開幕送龍蝦

號稱是全台首家「和牛鍋物」結合「日本祭典美食」的吃到飽餐廳「和牛祭鍋物放題」，將於7月28日正式進駐高雄統一夢時代。店內提供有嚴選和牛與多款精選的熟成肉品，更有現撈泰國蝦、日式炒麵等祭典常見美食，開幕首4日，還有「打卡送龍蝦」等慶祝優惠。

由和牛品牌「樂軒」所打造的「和牛祭鍋物放題」，店內提供有6種不同的風味湯底，可以免加價任選2種搭配，並有2種不同價位的吃到飽方案可供選擇。688元起的方案中，可以無限品嚐和牛肉盤、炙燒和牛握壽司、和牛滷肉飯等和牛料理，另外還有鹽烤泰國蝦、繽紛巧克力香蕉、日式炒麵等帶有日本祭典風情的料理，另還有海鮮、時蔬、蒸籠港點、炸物、甜點、冰品、飲料等約70種食材餐點，通通都是無限供應。若升級至798元起的方案，則再新增極品和牛、生魚片吃到飽。

除了料理之外，和牛祭鍋物放題店內也設置有日本原裝的遊戲機台，營造出好吃又好玩的祭典歡樂氛圍。為慶祝新店開幕，7月28日至7月31日期間，2人同行用餐，打卡就送龍蝦一隻；4人同行打卡，可享1人免費或送龍蝦2隻。

另外，同屬樂軒集團，同樣位於高雄統一夢時代的「鉄火牛排＆燒肉」，也轉型為提供燒肉吃到飽的「鉄火燒肉PLUS」，可無限享用燒肉及自助餐檯多樣料理食材，每人438元起，加價98元，可享霜降牛排或白蝦吃到飽。海陸套餐每人728元起，可無限享用燒肉及海鮮，2人同行再加贈龍蝦1尾。