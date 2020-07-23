QUEEN SHOP與泰國人氣網紅「J比兔」聯名 攜手為生活加點幽默

泰國人氣網紅J比兔 (Jay the Rabbit) 首次與台灣知名服飾品牌QUEEN SHOP合作，攜手推出多款可愛不失幽默的服飾，繽紛百搭的色調，為這個夏天帶來不一樣的青春氣息。

聯合數位文創旗下合作IP J比兔 (Jay the Rabbit)，江湖人稱「J姐」、「兔姐」，愛美、愛帥哥、愛旅行，毒舌犀利又不失風趣的言論，展現女性自信獨立的一面，在泰國社交軟體上爆紅，全球累積超過400萬粉絲，成為眾多國際品牌爭相合作的對象，更曾參與台灣偶像劇「演出」，成為女主角內心的虛擬閨蜜。

不願具名的創作者，一開始想找些兔子照片和圖像、搭配文字傳遞自己的心情，卻總是找不到適合的圖，便自己動筆，畫下可愛、時髦、詼諧的J比兔，有時愛吃、有時愛玩，不在乎外人眼光做自己，偶爾也有心情低落、出包的時候，但總能馬上振作，恢復精神滿滿又充滿自信的自己。

此次與QUEEN SHOP聯名合作，推出15款T-Shirt、2款洋裝，將社交軟體上最受歡迎的圖像創作，融入至不同風格的服飾上，搭配夏季繽紛色調，讓女孩們也能跟兔姐一樣，充滿自信，展現獨特的自我生活態度。

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