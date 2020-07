QUEEN SHOP與泰國人氣網紅「J比兔」聯名 攜手為生活加點幽默

泰國人氣網紅J比兔 (Jay the Rabbit) 首次與台灣知名服飾品牌QUEEN SHOP合作,攜手推出多款可愛不失幽默的服飾,繽紛百搭的色調,為這個夏天帶來不一樣的青春氣息。

聯合數位文創旗下合作IP J比兔 (Jay the Rabbit),江湖人稱「J姐」、「兔姐」,愛美、愛帥哥、愛旅行,毒舌犀利又不失風趣的言論,展現女性自信獨立的一面,在泰國社交軟體上爆紅,全球累積超過400萬粉絲,成為眾多國際品牌爭相合作的對象,更曾參與台灣偶像劇「演出」,成為女主角內心的虛擬閨蜜。

不願具名的創作者,一開始想找些兔子照片和圖像、搭配文字傳遞自己的心情,卻總是找不到適合的圖,便自己動筆,畫下可愛、時髦、詼諧的J比兔,有時愛吃、有時愛玩,不在乎外人眼光做自己,偶爾也有心情低落、出包的時候,但總能馬上振作,恢復精神滿滿又充滿自信的自己。

此次與QUEEN SHOP聯名合作,推出15款T-Shirt、2款洋裝,將社交軟體上最受歡迎的圖像創作,融入至不同風格的服飾上,搭配夏季繽紛色調,讓女孩們也能跟兔姐一樣,充滿自信,展現獨特的自我生活態度。

即日起購買QUEEN SHOP x J比兔聯名商品任一件,即贈J比兔貼紙,數量有限,贈完為止。更多最新資訊,請於Facebook搜尋「 J比兔之姊的日常 」。