如果太空人有臉書動態回顧 51年前七月的某一天...
社群軟體的發明，間接讓記憶的保存更為便利。每天打開臉書的動態回顧，你可以輕易回想起某一年前的今天，去過什麼地方、和誰相遇、留下了哪些精彩的回憶；那麼假如臉書已經在六十年前發明、而恰巧歐米茄（OMEGA）和某位美國太空人都有臉書的使用習慣？他們將會發現：51年前七月的某一天，他們成功登陸上了月球，成為自己的一小步、人類的一大步。
51年前的1969年7月20日，人類成功登陸上月球，登月的太空人配戴了歐米茄的超霸腕表，也讓這只具有精密計時功能、對太空登月任務帶來幫助的經典之作，獲得「登月表」之美名。當時腕表裡所使用的是1970年代的「321」自動上鍊機芯。以當今歐米茄的專業技術，想重新打造321機芯並非難事，但如何一絲不差、精準重現？歐米茄花上兩年時間，利用斷層掃描重新深入理解太空人塞南（Eugene “Gene” Cernan）於1972年阿波羅17號任務配戴的同款歐米茄超霸腕表，研究其內部構造。
重新組建完成的321機芯保留了當年結構，但擁有更精密的拋光、打磨、倒腳處理，並使用在全新2020年、第二代的「超霸登月表321機芯不鏽鋼腕表」中。表款在設計風格上參酌了1965年進行美國首次太空漫步時所佩戴的第3代風格超霸腕表：白色琺瑯測速計刻度、經典「數字90上方圓點標誌」（Dot over Ninety）的拋光黑色陶瓷圈，復古的歐米茄立體商標，都讓51年前的今天，無須翻閱臉書，只要翻轉手腕，登月的榮光與過往、歷歷在目。
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