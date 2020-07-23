愈怪愈愛！盤點2020夏季的「超搞怪」啤酒

入夏全台持續飆高溫，一杯沁涼的啤酒最消暑。今夏啤酒新滋味大展創意，不少與「在地水果」結合，檸檬、荔枝、西瓜都上榜；「懷舊風」依舊，「素蘭小姐」也成搶手啤酒款。此外，來自日本的惠比壽桶裝生啤酒也首度登台搶市。

●「很尬」X「很慢」

當「很尬」遇上「很慢」，這是台啤微醺系列今夏的新創意，分別以檸檬和荔枝獨特的酸甜風味為基底，搭配嚴選海鹽特調的「塩味檸檬啤酒」及「塩味荔枝啤酒」，同時打出「很尬檸檬」、「很慢荔枝」，名稱逗趣讓人不覺莞爾。

「塩味檸檬啤酒」將清新酸甜的檸檬與海鹽融合，加上台灣啤酒調和後，檸檬清香一掃夏日暑氣；罐身上一顆顆檸檬搭配手擠畫面，加上「很尬檸檬」字樣，非常吸睛。另一款「塩味荔枝啤酒」則融合飽滿香甜的荔枝與海鹽，加上酸甜蘋果汁與台灣啤酒的交會，合奏出酸香迷人滋味，罐身上一粒粒荔枝搭配手摘畫面，「很慢荔枝」一花一果也體現土地的真摯與活力。

此外，台啤特釀也有全新釀製酒款「台啤特釀 • 向陽IGA」，以近年在義大利釀酒廠風行的「義式葡萄艾爾啤酒」，選用果香味濃郁的酵母及啤酒花，採用二重釀造工藝，先以麥汁進行初段發酵，後加入白葡萄汁進行第二段發酵，且運用0度C低溫冷泡啤酒花技法，如被施了魔法般地創造出介於啤酒與白葡萄酒之間的特色酒款。入口如品嘗香檳般的芬芳優雅果香，風味層次豐富。

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●「大紅」X「小玉」

邁入7月盛夏，台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」的家常系列也加入了兩款夏日啤酒「⼤紅Ruby Watermelon Beer」、「小玉Blonde Watermelon Beer」，將台灣夏季水果代表大紅西瓜和小玉西瓜融入啤酒，迸出屬於盛夏的甜美清涼新滋味。

選用台灣大紅西瓜釀造的「⼤紅」，成色宛如艷陽下的美艷紅寶石鮮紅通透，入口就可以感受到大紅西瓜熱情濃郁的香氣，西瓜甜而不膩的自然風味，與啤酒香完美結合。金黃多汁的小玉西瓜，則展現了它清雅獨特的南島風情，「小玉」香氣更為淡雅清甜，整體口感圓潤順口，成色也如小玉西瓜，擁有晶瑩透亮的金黃色澤。

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●限時3天 「素蘭小姐」來了

第二屆熱血淨灘音樂節「浪人祭」今年將在安平觀夕平台旁草皮舉行，預計有超過6千人參與；活動也首度與酉鬼啤酒合作釀造，7/24~7/26推出活動3日限定的「素蘭小姐美式淡艾爾 」精釀啤酒。

「素蘭小姐欲出嫁」源於1960年代的台灣廟會，台語愛情歌詞填入北海道捕漁曲，流唱到台南，直至今的陣頭表演。此酒款以清爽但酒花香氣明顯的美式淡艾爾風格發想，選用多款特殊麥芽、投入接受度高的美式酒花Amarillo及Simcoe，帶出甜美溫和的太妃糖和鮮爽柑橘水果香氣，焦糖尾韻極其順口易飲。

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●-1°C冰釀「輕啤」掀另類話題

近年來，酒精濃度低、風味清爽的「順飲型啤酒」越來越夯。席捲多項國際大獎的虎牌啤酒，在台推出首支順飲型啤酒「Tiger Crystal虎牌冰釀啤酒」，以獨特-1°C冰釀工藝成就極致清爽的順飲口感，風味清爽、無濃厚酒精又不會過於苦澀，為國內喜愛「輕啤」者帶來涼感爆棚的暢快體驗。

虎牌冰釀全程於台灣釀造，產地直輸更能保持新鮮與飲用口感。因台灣氣候炎熱，對啤酒釀造也是一大挑戰，虎牌冰釀啤酒為此特別添加「抗日照啤酒花」，在高溫豔陽下依然保有啤酒花獨有香氣卻不致苦，這也造就虎牌冰釀有別於其它啤酒的深色玻璃瓶身。

為回饋虎牌愛好者，即日起至8月15日推出「喝虎牌、抽大獎」登錄發票抽好禮活動，頭獎將送出3台「義大利SMEG冰箱─虎牌冰釀設計限定」，是讓家電顏值控忍不住尖叫的時尚冰箱，時常出現在好萊塢電影或韓劇中。另有韓國跨界男神MINO宋旻浩親自設計，台灣限定聯名設計潮包「虎牌x MINO聯名托特包」等超過1,200個限量獎品。

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●老乾杯 X YEBISU惠比壽桶裝生啤酒

日本頂級啤酒代名詞的「YEBISU惠比壽」，今夏也首次來台，獨家進駐「老乾杯」。登台的桶裝生啤酒有兩大經典口味─YEBISU惠比壽啤酒及YEBISU惠比壽黑啤酒，限時販售至9月中旬。

YEBISU惠比壽具有百年歷史，是日本100%麥芽啤酒的元祖，也是備受日本人喜愛的吉祥啤酒，商標上的惠比壽神象徵著福氣，在過年或紀念日都是不可或缺的角色。惠比壽使用珍貴細膩的酵母，熟成時間比一般啤酒多1.5倍，孕育出獨特的麥芽及優雅的啤酒花香氣，是許多年長者與品味人士的最愛，搭配老乾杯頂級和牛燒肉，被美食家們譽為「天作之合」。

●同場加映─沁涼啤酒杯「保冰不流汗」

陶作坊新作「沁涼啤酒杯」，主打有保冷效果，可維持啤酒沁涼口感，而且杯壁不流汗，能保持杯身及桌面乾爽舒適。杯身「不流汗」的關鍵，在於獨家配方老岩泥，此為台灣在地天然岩礦混合陶土，經過資深匠師反覆試驗，再以繁瑣步驟製成的獨特泥料，因富含礦石，再加上高溫窯燒，使老岩泥形成類似麥飯石結構的氣孔。