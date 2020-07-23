有錢也買不到的逆天逸品！「喝虎牌、抽大獎」粉絲限定

近年來，消費者愈來愈重視啤酒的口感與風味，不僅要嘗鮮，更重視口感層次，酒精濃度低、風味清爽的「順飲型啤酒」也越來越夯。虎牌冰釀啤酒以獨特「-1°C冰釀過濾」工藝造就清爽暢快體驗，為回饋虎牌愛好者，即日起至8月15日推出「喝虎牌、抽大獎」登錄發票抽好禮活動，頭獎將送出3台「義大利SMEG冰箱─虎牌冰釀設計限定」，是讓家電顏值控忍不住尖叫的時尚冰箱，時常出現在好萊塢電影或韓劇中。

SMEG限定款更是稀罕物件，潮流名人就算花大錢也買不到，堪稱殿堂級的夢幻廚電，現在有機會把價值10萬元的義大利精品冰箱帶回家；此外，虎牌也攜手韓國跨界男神MINO宋旻浩親自設計，台灣限定的聯名設計潮包「虎牌x MINO聯名托特包」，限量300個。

想入手以上逆天等級的潮流逸品，需先加入「喝虎牌、抽大獎」粉絲限定大放送，購買任一組(或四罐以上)虎牌啤酒，憑發票至活動網站登錄即可參加抽獎，共有超過1,200個限量獎品。詳細活動辦法可見：www.tigermonth-2020.com.tw。

席捲多項國際大獎的虎牌啤酒，在台推出首支順飲型啤酒「Tiger Crystal虎牌冰釀啤酒」，以獨特-1°C冰釀工藝成就極致清爽的順飲口感，風味清爽、無濃厚酒精又不會過於苦澀，為國內喜愛「輕啤」者帶來涼感爆棚的暢快體驗。

虎牌冰釀全程於台灣釀造，產地直輸更能保持新鮮與飲用口感。因台灣氣候炎熱，對啤酒釀造也是一大挑戰，虎牌冰釀啤酒為此特別添加「抗日照啤酒花」，在高溫豔陽下依然保有啤酒花獨有香氣卻不致苦，這也造就虎牌冰釀有別於其它啤酒的深色玻璃瓶身。