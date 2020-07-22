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時令酸甜水果佐香草！法餐Chou Chou夏季新菜飄果香

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
嫩煎龍蝦，紅蘿蔔，柑橘茴香沙拉和龍蝦汁。圖／chou chou提供
嫩煎龍蝦，紅蘿蔔，柑橘茴香沙拉和龍蝦汁。圖／chou chou提供

已經連續兩年獲得米其林餐盤推薦的「Chou Chou法式料理餐廳」，即日起以多樣化的時令水果以及各式香草，推出洋溢果漾清新的夏季菜單。料理之中，也可見到出身自香港的主廚，以成長背景搭配多國風味的混搭手法，不論是港式鹹蛋黃、清酒凍的日式風味，或是法式結合港式工序所料理的熟成鴨肉，大大增添品嚐的樂趣。

Chou Chou本次推出的新菜單，共有午間3道式、全日4道式、5道式與7道式等選擇，每套1,080至2,580元。為了振奮夏日暑氣中的食慾，前菜的「西瓜沙拉」以西瓜搭配西班牙塞拉諾火腿，並以融合柳橙、檸檬、接骨木糖漿的白乳酪醬汁點綴，帶來酸甜清爽的滋味。「北海道干貝韃靼」則將炙燒干貝拌入紫蘇、黑橄欖、清酒凍與百香果露等食材，以果香襯托出干貝的鮮甜。

本季的「香煎鴨肝」，配上以芒果混合情人果的果泥，並佐上威士忌糖漿賦予深沈風味；「嫩煎龍蝦」將龍蝦香煎配上酸香柑橘油醋茴香沙拉，並有特製龍蝦汁與龍蝦頭相互搭配。至於自製派皮配上乾式熟成鴨腿肉的「鴨肉派」，混合了雞肝、雞胸慕斯，並透過花椒油、梅子醬增添層次變化。

同時融合法式香橙鴨、港式脆皮鴨手法的「爐烤乾式熟成鴨」，選用乾式熟成14日的宜蘭豪野鴨，經各種香料醃漬後，再經汆燙、風乾、爐烤等工序上桌，搭配蔬菜酸甜汁、櫛瓜卷享用。另外還有炭烤法式羊排、炭烤牛菲力、嫩煎午仔魚等主餐選擇。並可透過檸檬奶油蛋糕、烏龍茶舒芙蕾、巧克力甘納許等甜點劃上句號。

北海道干貝韃靼，百香果，紫蘇和清酒凍。圖／chou chou提供
北海道干貝韃靼，百香果，紫蘇和清酒凍。圖／chou chou提供
爐烤乾式熟成鴨，黑橄欖，櫛瓜和蔬菜酸甜汁。圖／chou chou提供
爐烤乾式熟成鴨，黑橄欖，櫛瓜和蔬菜酸甜汁。圖／chou chou提供
香煎鴨肝，情人果和威士忌糖漿。圖／chou chou提供
香煎鴨肝，情人果和威士忌糖漿。圖／chou chou提供

甜點 香港

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