屈臣氏寵i會員獨享！7月23日起指定門市消費可加購限量「中衛迷彩口罩5入裝」

持續補貨口罩上架的屈臣氏，將於7月27日起開賣4,000盒台灣製造的清新宣言不織布醫用口罩，共有粉紅、粉紫、粉黃等3款顏色，50入裝售價299元，每人限購一盒，售完為止，由於各門市進貨數量不同，建議可先致電門市確認到貨狀況。此外，屈臣氏也推出寵i會員獨享的中衛醫療口罩換購活動，7月23日至8月26日寵i會員於屈臣氏全台指定門市不限金額消費，即可加價換購限量的迷彩花色中衛醫療口罩5入裝一袋。

屈臣氏寵i會員獨享的中衛口罩換購活動，7月23日起至8月26日限量推出5入袋裝軍綠迷彩、酷黑迷彩中衛醫療口罩，寵i會員於屈臣氏全台指定門市不限金額消費即可以79元換購一袋，數量有限售完為止，販售門市請見https://reurl.cc/GV8MAG。