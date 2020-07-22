快訊

王朝大酒店賣268億 這位嘉義鄉親狂賺近200億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年度「有好市集」正面奶酥、昭和浪漫冰室人氣店大集合

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
一年一度的「有好市集」7/24至8/5在新光三越A11 6樓信義劇場展開。圖／新光三越提供
一年一度的「有好市集」7/24至8/5在新光三越A11 6樓信義劇場展開。圖／新光三越提供

一年一度由好好集所舉辦的「有好市集」，即將於7月24日至8月5日登場，今年有好市集主打「好好FUN一夏」露營手作美味，集結餐酒館風格輕食、巷弄秘密甜點、大人系精釀啤酒、及IG人氣美食等18個品牌參與，在新光三越台北信義新天地A11 6樓信義劇場展開，不用再擔心頭頂烈日揮汗如雨，可以優雅從容的逛市集。

「有好市集」年年召集各大美食名店齊聚一堂，讓民眾逛市集就能一次品嚐台灣各地好味。今年有好市集「好好Fun一夏」攜手台灣製造露營帳篷品牌「威力屋BIG LION」一同合作，為市集打造自然愜意的休閒露營風格。

去年在市集大排長龍、開店10分鐘即完售的超狂美食「正面奶酥」，今年再度自高雄北上、於首七日開賣，現場不僅販售現烤奶酥厚片，網購排隊超人氣奶酥醬也首度在台北登場。

IG打卡人氣店、復古懷舊冰品「昭和浪漫冰室」，必嚐的大人系威士忌巧克力雪花冰，與手工醬燒布丁也將於首四日限定販售。

還有來自台中第二市場的百年老店「丁山肉丸」、基隆打卡名店「初沐」、台北大安巷弄的手作歐式早午餐「桔梗三明治」、夢幻美式餐車「彩虹熱狗」等各地人氣美食大集合。

高雄文青系爆餡「一饅頭店」、傳承經典麻油風味的「頑固油飯」、基隆巷仔隱藏簡餐「MARLON」、台式餐酒風格餐廳「丰迷餐酒館」、日式甘糀手調飲料「拾糀商號」、花蓮貴婦法式午茶甜點「菲斯尼法式馬卡龍」，以及去年熱賣破千份的板橋巷弄秘密甜點店「PONPIE澎派」，今年也將在8月1日壓軸登場。

好好集「有好市集」

活動時間：7/24至8/5

活動地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場

「昭和浪漫冰室」威士忌巧克力雪花冰。圖／新光三越提供
「昭和浪漫冰室」威士忌巧克力雪花冰。圖／新光三越提供
「正面奶酥」7/24至7/30於新光三越A11 6F「有好市集」開賣。圖／摘自正面奶酥粉專
「正面奶酥」7/24至7/30於新光三越A11 6F「有好市集」開賣。圖／摘自正面奶酥粉專
丁山肉丸。圖／新光三越提供
丁山肉丸。圖／新光三越提供
彩虹熱狗。圖／新光三越提供
彩虹熱狗。圖／新光三越提供
「正面奶酥」7/24至7/30於新光三越A11 6F「有好市集」開賣，奶酥醬也首度在台北登場。圖／摘自正面奶酥粉專
「正面奶酥」7/24至7/30於新光三越A11 6F「有好市集」開賣，奶酥醬也首度在台北登場。圖／摘自正面奶酥粉專
桔梗三明治。圖／新光三越提供
桔梗三明治。圖／新光三越提供

甜點 露營

延伸閱讀

三倍券人潮出動 新光三越「滿3千送1千」再追加送1萬份

合歡山淪夜市 暗空公園快被毀滅

「合歡山」變夜市恐毀暗空公園 居民大嘆簡直災難

陳夏民／別管《老人與海》無不無聊，跟海明威去露營比較實在

相關新聞

A5和牛吃到飽！台中「肉懷食壽喜燒」 每人限時省200

隨著父親節即將到來，台中的和牛壽喜燒餐廳「肉懷食」推出「日本和牛無限放題」方案，無限供應日本A5和牛、美國CAB PRI...

年度「有好市集」正面奶酥、昭和浪漫冰室人氣店大集合

一年一度由好好集所舉辦的「有好市集」，即將於7月24日至8月5日登場，今年有好市集主打「好好FUN一夏」露營手作美味，集...

非典型顯示三枚設計款造型手表 動動腦才看得懂

2020年，世界大亂，疫情影響，改變了所有人的生型態。國界相繼封鎖，人們往內在探尋，時間的節奏也大幅加快、和過往大不相同...

好時光／龍哥的一週穿戴心得分享／ORISＸMomotaro聯名

跨界？斜槓？讓故事更精彩！

夏日清爽保濕靠「純露花水」 4大用法讓全身洋溢香味

一到夏日，許多敏感、油性肌膚就非常煩惱保濕的問題，如果用錯保養品，更容易讓肌膚出油、長痘，甚至爛臉，該如何有效且正確的保...

炸物三拼or海鮮咖哩？邁泉、泰迪出新菜　夏季也開胃

炸豬排、炸海鮮、炸可樂餅，該怎麼選？來自日本的「邁泉豬排」，本次集結豬排、草蝦、可樂餅，推出「夏日海陸三拼套餐」，讓選擇...

「凍齡女神」許路兒裸背、美腿齊發 和ØZI都選搭LOEWE微笑系列

許路兒的穿搭向來是年輕女孩鍾愛的範本，近期的夏日系列更是張張清新，尤其是拎著LOEWE芥黃色托特包還加碼裸背，有著清涼的...

男人戴水晶也Man炸！連晨翔穿白襯衫戴星座項鍊太迷人

誰說只有女人可以配戴水晶飾品，男人戴水晶飾品也超Man！施華洛世奇（Swarovski）推出Zodiac十二星座系列項鍊...

萊爾富7月24日加量開放5000盒 「薰衣紫醫療口罩」限量預購

萊爾富7月18日上午10點於自創企業版口罩預購系統Life-ET機台開放預購台灣製造的LAITEST萊潔醫療防護口罩「薰...

三倍振興券怎麼用最超值？幫老爸打點帥氣行頭「無價」！

為了促進消費市場熱絡，政府發放了藝fun券、農遊券、三倍振興券等，期待民眾能夠買得盡興。而解封之後，首先要面臨的就是父親...

全台最頂級迴轉壽司「金澤美味壽司」海外首店進駐SOGO

來自於日本迴轉壽司激戰區金澤的「金澤美味壽司」（金沢まいもん寿司），在台灣疫後話題登台，海外首店進駐台北東區SOGO忠孝...

FUJI摩術椅「撥感指壓」就像真人 買再送空氣清淨機

現代人生活壓力大，讓人隨時都想按摩鬆一下，趁著父親節檔期、加上近期振興三倍券買氣，趕快買張按摩椅在家感受多變按摩技法，輕...

熱門新聞

威力彩25億是你？4星座「偏財運爆發」幸運數字、最佳購入時間曝光

幸運兒在這！大樂透頭獎1.3億1注獨得 獎落桃園蘆竹

國旅潮爆發！安心旅遊補助不到一個月傳告急 觀光局回應了

震驚！28歲妙齡女下體出血就醫 崩潰發現自己是男兒身

超旺！今晚大樂透、今彩539頭獎都開在桃園蘆竹

7月颱風不見影 天氣風險一張圖看今夏為什麼特別不一樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。