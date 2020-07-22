年度「有好市集」正面奶酥、昭和浪漫冰室人氣店大集合

一年一度由好好集所舉辦的「有好市集」，即將於7月24日至8月5日登場，今年有好市集主打「好好FUN一夏」露營手作美味，集結餐酒館風格輕食、巷弄秘密甜點、大人系精釀啤酒、及IG人氣美食等18個品牌參與，在新光三越台北信義新天地A11 6樓信義劇場展開，不用再擔心頭頂烈日揮汗如雨，可以優雅從容的逛市集。

「有好市集」年年召集各大美食名店齊聚一堂，讓民眾逛市集就能一次品嚐台灣各地好味。今年有好市集「好好Fun一夏」攜手台灣製造露營帳篷品牌「威力屋BIG LION」一同合作，為市集打造自然愜意的休閒露營風格。

去年在市集大排長龍、開店10分鐘即完售的超狂美食「正面奶酥」，今年再度自高雄北上、於首七日開賣，現場不僅販售現烤奶酥厚片，網購排隊超人氣奶酥醬也首度在台北登場。

IG打卡人氣店、復古懷舊冰品「昭和浪漫冰室」，必嚐的大人系威士忌巧克力雪花冰，與手工醬燒布丁也將於首四日限定販售。

還有來自台中第二市場的百年老店「丁山肉丸」、基隆打卡名店「初沐」、台北大安巷弄的手作歐式早午餐「桔梗三明治」、夢幻美式餐車「彩虹熱狗」等各地人氣美食大集合。

高雄文青系爆餡「一饅頭店」、傳承經典麻油風味的「頑固油飯」、基隆巷仔隱藏簡餐「MARLON」、台式餐酒風格餐廳「丰迷餐酒館」、日式甘糀手調飲料「拾糀商號」、花蓮貴婦法式午茶甜點「菲斯尼法式馬卡龍」，以及去年熱賣破千份的板橋巷弄秘密甜點店「PONPIE澎派」，今年也將在8月1日壓軸登場。

好好集「有好市集」

活動時間：7/24至8/5

活動地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場