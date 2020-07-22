聽新聞
test
0:00 / 0:00
年度「有好市集」正面奶酥、昭和浪漫冰室人氣店大集合
一年一度由好好集所舉辦的「有好市集」，即將於7月24日至8月5日登場，今年有好市集主打「好好FUN一夏」露營手作美味，集結餐酒館風格輕食、巷弄秘密甜點、大人系精釀啤酒、及IG人氣美食等18個品牌參與，在新光三越台北信義新天地A11 6樓信義劇場展開，不用再擔心頭頂烈日揮汗如雨，可以優雅從容的逛市集。
「有好市集」年年召集各大美食名店齊聚一堂，讓民眾逛市集就能一次品嚐台灣各地好味。今年有好市集「好好Fun一夏」攜手台灣製造露營帳篷品牌「威力屋BIG LION」一同合作，為市集打造自然愜意的休閒露營風格。
去年在市集大排長龍、開店10分鐘即完售的超狂美食「正面奶酥」，今年再度自高雄北上、於首七日開賣，現場不僅販售現烤奶酥厚片，網購排隊超人氣奶酥醬也首度在台北登場。
IG打卡人氣店、復古懷舊冰品「昭和浪漫冰室」，必嚐的大人系威士忌巧克力雪花冰，與手工醬燒布丁也將於首四日限定販售。
還有來自台中第二市場的百年老店「丁山肉丸」、基隆打卡名店「初沐」、台北大安巷弄的手作歐式早午餐「桔梗三明治」、夢幻美式餐車「彩虹熱狗」等各地人氣美食大集合。
高雄文青系爆餡「一饅頭店」、傳承經典麻油風味的「頑固油飯」、基隆巷仔隱藏簡餐「MARLON」、台式餐酒風格餐廳「丰迷餐酒館」、日式甘糀手調飲料「拾糀商號」、花蓮貴婦法式午茶甜點「菲斯尼法式馬卡龍」，以及去年熱賣破千份的板橋巷弄秘密甜點店「PONPIE澎派」，今年也將在8月1日壓軸登場。
好好集「有好市集」
活動時間：7/24至8/5
活動地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言