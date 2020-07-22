非典型顯示三枚設計款造型手表 動動腦才看得懂

2020年，世界大亂，疫情影響，改變了所有人的生型態。國界相繼封鎖，人們往內在探尋，時間的節奏也大幅加快、和過往大不相同而緊湊。但時間一向是無形的概念，能夠自我詮釋時間，自然能掌握生命的節奏、安於內在。

德國品牌Qlocktwo曾拿下2019、2020年多項設計大獎，因為以英文字母來表達時間的形式，每一次的閱讀都必須經過意義的思考、邏輯的轉換，從小型的手表、牆上的大鐘，又分為Classic、Large、Touch、w、180，五個不同系列，讓時計變成生活中的裝飾物件，順便訓練腦力。