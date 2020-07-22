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非典型顯示三枚設計款造型手表 動動腦才看得懂
2020年，世界大亂，疫情影響，改變了所有人的生型態。國界相繼封鎖，人們往內在探尋，時間的節奏也大幅加快、和過往大不相同而緊湊。但時間一向是無形的概念，能夠自我詮釋時間，自然能掌握生命的節奏、安於內在。
德國品牌Qlocktwo曾拿下2019、2020年多項設計大獎，因為以英文字母來表達時間的形式，每一次的閱讀都必須經過意義的思考、邏輯的轉換，從小型的手表、牆上的大鐘，又分為Classic、Large、Touch、w、180，五個不同系列，讓時計變成生活中的裝飾物件，順便訓練腦力。
瑞士與法國混血的新創品牌Klokers則是以滑呎為概念，具有旋轉表面的Klok-01系列是品牌經典，新款的深灰色表面可自由搭配寬鐵灰色麂皮、復古藍、寬米灰色與寬焦糖棕，四種顏色皮表帶，想看時間？直接看三個時、分、秒轉盤對到的滑呎刻度，即是當下時間，直觀也便利；此外Lytt Labs的Inception Prodigy Gunmetal看起來有點複雜、其實很簡單，宛如傳統傳只「船舵」的造型，其實兩根指針就是傳統的小時、分鐘指示，那麼秒鐘呢？就是隱藏在最中央的小型窗框裡。同時指針與表面都經夜光塗料處理，保證晚上也能清楚辨讀時間。
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