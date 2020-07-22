夏日清爽保濕靠「純露花水」 4大用法讓全身洋溢香味

一到夏日，許多敏感、油性肌膚就非常煩惱保濕的問題，如果用錯保養品，更容易讓肌膚出油、長痘，甚至爛臉，該如何有效且正確的保養呢？那就試試看100%天然的純露花水，不添加人工香精與化學成分，單純萃取出的純露花水，使用有機成分，能為肌膚保濕，甚至洋溢著完美的花香調。

由艾莉絲創辦的唯有機Oui Organic，推出3款Oui Organic純露花水，全都在法國製造，以玫瑰純露花水為例，使用1千片以上的大馬士革玫瑰花瓣，並以純淨度99%的淨水，在蒸餾器中提煉出精油、純露花水，有機成分打98%，另外還有有機薰衣草、有機天竺葵等兩種香味，均獲得Ecocert COSMOS有機認證。

那該如何使用純露花水呢？有4種方法

1.妝前／後使用

化妝前後，都可以在臉上噴純露花水，加強保濕與定妝，讓肌膚更能持妝。

2.濕敷

濕敷最能感受純露花水的好處，艾莉絲表示，肌膚特別敏感乾燥時，會用化妝水沾濕純露花水，敷在臉上10～15分鐘，能感受到水潤感。

3.曬後舒緩

夏天常常曬到太陽，肌膚在保養前要先鎮靜，可以使用玫瑰或天竺葵的純露花水，達到鎮靜的效果。

4.頭皮與除毛使用