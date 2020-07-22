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炸物三拼or海鮮咖哩？邁泉、泰迪出新菜 夏季也開胃
炸豬排、炸海鮮、炸可樂餅，該怎麼選？來自日本的「邁泉豬排」，本次集結豬排、草蝦、可樂餅，推出「夏日海陸三拼套餐」，讓選擇困難的民眾，一次品嚐不同的炸物滋味。而以多種咖哩醬搭配時蔬、肉品的「泰迪農園咖哩」，則是推出2款咖哩海鮮主餐，以及2款咖哩海鮮配菜，藉由新鮮海味與咖哩的組合，帶來夏日中的開胃食慾。
邁泉豬排本次推出的「夏日海陸三拼套餐」，集結腰內豬排、炸草蝦，以及日本同步的毛豆可樂餅等3種炸物，一次就可以品嚐到不同風味的招牌料理，每套320元。隨著父親節即將到來，消費加價88元，就可獲得「鹽烤鮭魚」；加價188元，則可選擇經典豬排雙拼主菜。另外配合政府發放振興券方案，邁泉所屬的捷利餐飲，也發放2萬本消費護照，只要於旗下任一品盤消費滿額，最高可省1萬元。
泰迪農園咖哩本次推出的「香煎鮭魚排咖哩」，選用挪威鮭魚的厚切菲力部位，經過舒肥手法後香煎起鍋，搭配特製咖哩醬汁上桌，可以品嚐到鮭魚細緻且富含油脂的口感，每份420元。「酥炸海鮮咖哩」，則是選用花枝腹肉、草蝦、鬼頭刀赤身，經裹粉油炸後，配上咖哩醬食用，每份380元。
除了咖哩料理之外，平日下午15:00後，以及假日的全天候時段，店內也新推出多道一品料理。包括有咖哩烤蝦、咖哩香料花枝等新選擇。其中「咖哩烤蝦」將去殼的新鮮無毒白蝦，以咖哩粉、薑、蒜等辛香料醃製，再以熱鍋乾燒。蝦肉帶有微微咖哩香，再配上檸檬汁勾出開胃的酸甜滋味，每份200元。
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