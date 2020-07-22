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「凍齡女神」許路兒裸背、美腿齊發 和ØZI都選搭LOEWE微笑系列

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
許路兒選搭LOEWE Paula’s 2020系列Slit包款和托特包。圖／取自IG
許路兒選搭LOEWE Paula’s 2020系列Slit包款和托特包。圖／取自IG

ØZI在新發表的單曲「LAVA！」MV中穿著LOEWE Paula’s 2020針織上衣。圖／截自「LAVA！」MV
ØZI在新發表的單曲「LAVA！」MV中穿著LOEWE Paula’s 2020針織上衣。圖／截自「LAVA！」MV
許路兒的穿搭向來是年輕女孩鍾愛的範本，近期的夏日系列更是張張清新，尤其是拎著LOEWE芥黃色托特包還加碼裸背，有著清涼的夏日性感風情；此外，她也跟上LOEWE Smiley®系列限量新品的節奏，與ØZI都選搭微笑包款與服裝。

展現夏天好心情，許路兒將大大的微笑背在身上，她以輕鬆悠閒的Slit包款附加一個轉身微笑，呈現度假慵懶的氛圍，迷人而清新；而ØZI則是在全新發表的跨國單曲「LAVA！」MV中，穿著微笑抽鬚針織上衣，展現隨性搖擺的抒放節奏。化解分歧的次文化，是LOEWE創意總監Jonathan Anderson向來熱愛的創作主題，Smiley®系列出自每年夏季搶眼的Paula’s Ibiza作品中，也希望用微笑的力量度過漫長防疫期。

Jonathan Anderson將西班牙Ibiza島的嬉皮風格和電音派對，都融入夏季Paula’s Ibiza系列，帶來無憂無慮的氣氛，其中的微笑圖案則有樂觀快樂的意涵，擅用工藝表現，將笑臉以驚喜方式處理，例如無數微笑剪裁拼接而成的白襯衫、笑臉變成襯衫上的黃色鈕釦，將次文化變得精緻，也是此系列的特色；而即日起至8月期間，每售出一件Paula’s Ibiza單品，LOEWE即捐出40歐元（約台幣1,365元）用以支持兒童公益。

許路兒選搭LOEWE托特包，美腿、美背都出動。圖／取自IG
許路兒選搭LOEWE托特包，美腿、美背都出動。圖／取自IG
LOEWE Paula’s系列Slit藤編肩背提包，37,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s系列Slit藤編肩背提包，37,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s系列小型米色微笑小牛皮藤籃，18,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s系列小型米色微笑小牛皮藤籃，18,000元。圖／LOEWE提供
許路兒選搭LOEWE Paula’s 2020系列Slit包款。圖／取自IG
許路兒選搭LOEWE Paula’s 2020系列Slit包款。圖／取自IG
LOEWE Paula’s系列白海色小牛皮肩背托特包，45,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s系列白海色小牛皮肩背托特包，45,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s系列針織衣，27,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s系列針織衣，27,000元。圖／LOEWE提供
許路兒選搭LOEWE托特包，美腿、美背都出動。圖／取自IG
許路兒選搭LOEWE托特包，美腿、美背都出動。圖／取自IG
LOEWE Paula’s系列藍粉色微笑尼龍小牛皮手提包，32,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s系列藍粉色微笑尼龍小牛皮手提包，32,000元。圖／LOEWE提供
ØZI在新發表的單曲「LAVA！」MV中穿著LOEWE Paula’s 2020針織上衣。圖／LOEWE提供
ØZI在新發表的單曲「LAVA！」MV中穿著LOEWE Paula’s 2020針織上衣。圖／LOEWE提供

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