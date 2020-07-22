「凍齡女神」許路兒裸背、美腿齊發 和ØZI都選搭LOEWE微笑系列

ØZI在新發表的單曲「LAVA！」MV中穿著LOEWE Paula’s 2020針織上衣。圖／截自「LAVA！」MV 許路兒的穿搭向來是年輕女孩鍾愛的範本，近期的夏日系列更是張張清新，尤其是拎著LOEWE芥黃色托特包還加碼裸背，有著清涼的夏日性感風情；此外，她也跟上LOEWE Smiley®系列限量新品的節奏，與ØZI都選搭微笑包款與服裝。

展現夏天好心情，許路兒將大大的微笑背在身上，她以輕鬆悠閒的Slit包款附加一個轉身微笑，呈現度假慵懶的氛圍，迷人而清新；而ØZI則是在全新發表的跨國單曲「LAVA！」MV中，穿著微笑抽鬚針織上衣，展現隨性搖擺的抒放節奏。化解分歧的次文化，是LOEWE創意總監Jonathan Anderson向來熱愛的創作主題，Smiley®系列出自每年夏季搶眼的Paula’s Ibiza作品中，也希望用微笑的力量度過漫長防疫期。