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「凍齡女神」許路兒裸背、美腿齊發 和ØZI都選搭LOEWE微笑系列
許路兒的穿搭向來是年輕女孩鍾愛的範本，近期的夏日系列更是張張清新，尤其是拎著LOEWE芥黃色托特包還加碼裸背，有著清涼的夏日性感風情；此外，她也跟上LOEWE Smiley®系列限量新品的節奏，與ØZI都選搭微笑包款與服裝。
展現夏天好心情，許路兒將大大的微笑背在身上，她以輕鬆悠閒的Slit包款附加一個轉身微笑，呈現度假慵懶的氛圍，迷人而清新；而ØZI則是在全新發表的跨國單曲「LAVA！」MV中，穿著微笑抽鬚針織上衣，展現隨性搖擺的抒放節奏。化解分歧的次文化，是LOEWE創意總監Jonathan Anderson向來熱愛的創作主題，Smiley®系列出自每年夏季搶眼的Paula’s Ibiza作品中，也希望用微笑的力量度過漫長防疫期。
Jonathan Anderson將西班牙Ibiza島的嬉皮風格和電音派對，都融入夏季Paula’s Ibiza系列，帶來無憂無慮的氣氛，其中的微笑圖案則有樂觀快樂的意涵，擅用工藝表現，將笑臉以驚喜方式處理，例如無數微笑剪裁拼接而成的白襯衫、笑臉變成襯衫上的黃色鈕釦，將次文化變得精緻，也是此系列的特色；而即日起至8月期間，每售出一件Paula’s Ibiza單品，LOEWE即捐出40歐元（約台幣1,365元）用以支持兒童公益。
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