A5和牛吃到飽！台中「肉懷食壽喜燒」 每人限時省200

肉懷食推出「日本和牛無限放題」方案，可無限供應日本A5和牛。圖／肉懷食提供 隨著父親節即將到來，台中的和牛壽喜燒餐廳「肉懷食」推出「日本和牛無限放題」方案，無限供應日本A5和牛、美國CAB PRIME級霜降牛、西班牙伊比利豬等多種食材，每人原價1,899元，父親節期間可享2人同行優惠價，每人1,699元。

自今年6月中起開始試營運的「肉懷食」，提供有套餐與吃到飽的用餐型態，標榜是全台唯一使用頂級「美國 CAB PRIME級」牛肉的壽喜燒餐廳。店內包括有「肉懷食無限放題」、「澳洲和牛無限放題」等2種吃到飽方案， 民眾依照方案，可無限品嚐多部位的美國CAB PRIME級牛肉或澳洲和牛，另外還有多種時蔬、火鍋料、和牛滷肉飯可供搭配。每人1,288元起。

本次肉懷食再以日本A5和牛為主角，新推出「日本和牛無限放題」的父親節專案，內含日本A5和牛，還有美國CAB PRIME級的霜降牛、沙朗心、肩小排、板腱等部位，以及西班牙伊比利豬、小麥松阪豬、特級櫻桃豬等肉品，還有十餘種蔬菜菇類、特選火鍋料，通通都是無限供應。「日本和牛無限放題」方案，原價每人1,899元+10%，8月7日至8月31日期間，2人同行，即可享1人1,699元+10%的優惠價，2人現省440元。