萊爾富7月24日加量開放5000盒 「薰衣紫醫療口罩」限量預購

萊爾富7月18日上午10點於自創企業版口罩預購系統Life-ET機台開放預購台灣製造的LAITEST萊潔醫療防護口罩「薰衣紫玩色．炫彩醫療口罩」，限量1萬盒在上線不到16分鐘就全數完售，為了彌補消費者排隊沒搶到的缺憾，萊爾富與供應商協商再爭取到加量5,000盒的薰衣紫醫療口罩，將於7月24日上午7點準時開放預購，每盒50入特價349元，1人限購1盒、不能代購，限量售完為止。

想要搶購「薰衣紫玩色．炫彩醫療口罩」者可於7月24日上午7點到全台約1,300家萊爾富門市Life-ET機台進行預購（無藥商門市及特殊門市除外），點選「炫彩口罩」並輸入手機號碼就會收到一組簡訊驗證碼，將收到的驗證碼輸入機台驗證成功後，即可列印繳費單據至門市櫃台繳費，8月7日後再回原購買門市進行取貨。萊爾富預計下一款將推出「淡橙橘」醫療口罩。