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男人戴水晶也Man炸！連晨翔穿白襯衫戴星座項鍊太迷人
誰說只有女人可以配戴水晶飾品，男人戴水晶飾品也超Man！施華洛世奇（Swarovski）推出Zodiac十二星座系列項鍊，邀來帥氣男星連晨翔示範，他穿上迷人的白襯衫，拍出女友視角的照片與影片，對鏡頭狂放電，展現男人配戴水晶飾品，也同樣瀟灑。
連晨翔化身白襯衫男友，還在以片中對粉絲耍萌，但他笑說自己是摩羯座，平常比較大男人，很少對女生撒嬌，不過他會偷偷花心思，為另一半準備驚喜。他配戴摩羯座的項鍊，簡潔大方的設計，男人戴也沒問題。
施華洛世奇Zodiac星座項鍊，共有12星座，以簡約造型搭配施華洛世奇水晶，另一特別是金色T型鎖扣設計，而且有正反雙面造型的圓盤墜飾，分別有太陽、代表四大星象的符號，配戴時，可以把T型扣放在胸前，與星座符號鍊墜結合，打造出多樣化的配戴方式。
即日起至施華洛世奇官網購買Zodiac十二星座系列項鍊，結帳時輸入折扣碼：ZODIAC，享有9折優惠。
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