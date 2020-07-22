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三倍振興券怎麼用最超值？幫老爸打點帥氣行頭「無價」！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
鞋履品牌要將振興券的價值再放大，幫助消費者輕鬆替爸爸們打點帥氣新行頭。圖／ECCO提供
鞋履品牌要將振興券的價值再放大，幫助消費者輕鬆替爸爸們打點帥氣新行頭。圖／ECCO提供

為了促進消費市場熱絡，政府發放了藝fun券、農遊券、三倍振興券等，期待民眾能夠買得盡興。而解封之後，首先要面臨的就是父親節的到來，鞋履品牌也搭了順風車，推出各類優惠，要將振興券的價值再放大，幫助消費者輕鬆替爸爸們打點帥氣新行頭。

LA NEW就主打從即日起消費滿3,000元再加碼送2,000元，還可以帶爸爸體驗科技量腳，挑鞋之餘同步了解足部健康情況。丹麥鞋履品牌ECCO則針對四個不同象限星座的父親們，推出風格不一的鞋款，包括了商務、休閒或是運動皆有，搭配夏季拍賣，就能有滿額再送回饋金優惠，最高可現抵3,000元；並且實體門市設有振興券特區，提供不同優惠，讓消費者能淘寶。而Clarks從即日起至8月16日至專櫃單筆購買任兩雙鞋，立即升等為品牌尊爵VIP，享專屬優惠並現抵600元；另外針對持三倍振興券購物的民眾，Clarks加碼每雙鞋再抵500元。

像是仍在工作的爸爸們青睞的正裝鞋部分，Clarks的優惠中就提供了Stanford Walk鞋款，鞋型簡約俐落採尖頭設計穿上使雙腿顯得修長，搭配TPR橡膠大底提供良好的抓地力，每一步都穩若泰山。ECCO則有ST.1 Hybrid系列，結合運動鞋底與正裝鞋面，搭載獨家開發的「SHOCK THRU整合緩震系統」，螢光綠的減壓裝置、柔軟的PU中底與TPU外底，三個物件整合提升2倍緩震力與高回彈性的性能。而且鞋面有著雕花裝飾增添華麗細節，讓老爸們一秒變型男。

Clarks Tri Sprint休閒鞋6,580元。圖／Clarks提供
Clarks Tri Sprint休閒鞋6,580元。圖／Clarks提供
ECCO ST.1 Hybrid系列鞋款7,680元。圖／ECCO提供
ECCO ST.1 Hybrid系列鞋款7,680元。圖／ECCO提供
Clarks Stanford Walk鞋5,880元。圖／Clarks提供
Clarks Stanford Walk鞋5,880元。圖／Clarks提供

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