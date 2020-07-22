全台最頂級迴轉壽司「金澤美味壽司」海外首店進駐SOGO

來自於日本迴轉壽司激戰區金澤的「金澤美味壽司」（金沢まいもん寿司），在台灣疫後話題登台，海外首店進駐台北東區SOGO忠孝館。原訂5月開幕，受疫情影響延後，即將在7月24日在台北SOGO忠孝館試營運見客。

金澤美味壽司於1999年成立、今年邁入21年，在日本金澤、東京、千葉、神奈川、愛知、大阪、京都、福岡共有18個據點，跨出海外首店瞄準喜愛日式料理的台灣進駐。金澤美味壽司由SOGO主動出擊洽談，雙方理念一拍即合，吸引日方直接跨海來台展店。

位於SOGO忠孝館11樓的金澤美味壽司，共68座席，包含適合單人座的迴轉區吧台，以及四人座卡座。為了讓台灣消費者感受到道地金澤壽司風味，店裝設計承襲自金澤本店，以進口食材為主，海鮮水產來自日本富山灣、東京豐洲市場，沾料部分醬油、金桔醋來自金澤，綠茶粉也由日本直送，餐具特別採用日本傳統彩繪陶瓷「九谷燒」。本地食材則採用基隆的漁獲水產，壽司米則採用台灣彰化米。

而特別採用台灣米也有其原因，日方指出，日治時期參與台灣水利工程建設、有「嘉南大圳之父」之稱的八田與一是金澤人，與台灣有深厚淵源，因此，金澤美味壽司在台灣，也希望選用台灣代表性的米，連結金澤與台灣的情感。

金澤美味壽司菜單種類、海鮮選擇多元，為台灣現有迴轉壽司市場帶入新意。價位透過12種顏色壽司盤區分，每盤40元起跳至560元，未來還計畫推出每盤1,000元的頂級壽司。因為主打新鮮高級食材，包括紅喉、富山白蝦、豐洲的黑鮪魚，在這都可以吃得到，加上有別於一般迴轉壽司以機器捏飯人工放料後出餐，每盤壽司為壽司職人現場親手捏製壽司，預計白天客單價為500元至700元，晚上可跳上千元以上。品質與價位是台灣現有迴轉壽司品牌的最高端。

因為用料豪華霸氣為金澤特色之一，日方特別推薦必吃人氣壽司，包括「金澤百萬石」（豪華5貫），還附上使用金澤味噌的蝦子味噌湯，定價560元，7月24日至8月底推出開幕優惠價388元。另有份量十足、松葉蟹堆滿滿的「蟹滿堂」，以及「富山白蝦軍艦」。另外，炸得酥脆的「魚骨仙貝」、「炸鮮白蝦」都是讓人忍不住一口接一口的特色料理；日料常見的玉子燒，也端出汁多味美、蛋香四溢的美味之作。

金澤美味壽司

店址：台北忠孝SOGO百貨11樓

營業時間：周日～周四11:00～21:30(最後點餐21:00) 、周五、周六及例假日前一天11:00～22:00(最後點餐21:30)