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FUJI摩術椅「撥感指壓」就像真人 買再送空氣清淨機
現代人生活壓力大，讓人隨時都想按摩鬆一下，趁著父親節檔期、加上近期振興三倍券買氣，趕快買張按摩椅在家感受多變按摩技法，輕鬆達到舒壓目的。
FUJI按摩椅今年推出全新FUJI摩術椅FG-7350，具備10項全能科技，包括深層撥感指壓、SL型柔臀導軌、11種手感按摩技法、肩頸偵測定位、足底3D指壓、脈衝氣壓、瑜伽伸展、搖籃舒眠、漂浮零重力與4大按摩智能行程，全機配置34個按摩氣囊、128公分加長型導軌，可依照使用者不同的緊繃部位提供客製化舒緩技法，打造獨一無二的個人按摩體驗。
FUJI摩術椅FG-7350不僅功能全面升級，外觀質感也更提升，這次共推出星空、湖水藍與經典紅3色。迎接即將到來的父親節，於FUJI直營門市與專櫃購買FUJI摩術椅FG-7350，即享優惠價66,800元（建議售價86,800元），可分期0利率，再加碼送乙台市值4,990元的3M空氣清淨機（數量有限，送完為止）。另外，父親節檔期期間FUJI摩術椅還推出「滿2,000元送200元商品券」活動，還可週週抽iPhone SE大方送。
而OSIM首座10萬元以下的AI科技按摩椅「OSIM V手天王」，也於父親節推出99,800元優惠價（原價148,800元），還可享41個月全機含皮革貼心保固。V手天王擁有專利「V手按摩科技」，能模擬專業按摩師手指張合技巧，彷彿真人虎口的按摩觸感，獨家720度按摩球能做到橫向、直向度旋轉，以靈活的抓捏式手法舒展僵硬的肩頸、紓緩最深層的酸痛點。而「AI智能身形偵測」搭配創新的「4手按摩技法」，更帶來精準協調的全新按摩感受。
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