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MONCLER讓愛起飛的彩色氣球超美 ARTIFACTS推愛心T恤

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
「MONCLER Voices」活動和ARTIFACTS AMI經典限量T恤都以愛之名作為發想。圖／MONCLER、ARTIFACTS提供
「MONCLER Voices」活動和ARTIFACTS AMI經典限量T恤都以愛之名作為發想。圖／MONCLER、ARTIFACTS提供

氣球與愛心的圖像，都讓人感到幸福。近期MONCLER開啟了「MONCLER Voices」線上活動，邀請多位藝術家或名人以各自視角創作，展現多元文化的愛與包容；複合式精品店ARTIFACTS也與Alexandre Mattiussi合作，推出愛心圖樣的T恤，加上設計師之名的A首字，呈現出法文中的「朋友（AMI）」寓意，搭起愛的連結。

MONCLER的「MONCLER Voices」線上活動，邀集藝術家、策展人、造型師、設計師、導演、運動員等角色的名人，以各自獨特視角的圖像來創作，詮釋MONCLER在他們心中的意義，並在IG上發起這項活動，透過包容不同的聲音與多元文化，用以展現每個個體的獨特性，Palm Angels品牌創始人Francesco Ragazzi表達家庭關係自童年時代的影響；編輯與造型師Sabino Pantone以一件隨氣球飄向半空的心形印花外套，表達讓愛起飛……，透過人文視角，展現人與人之間的情感與藝術聯繫。

精品複合店ARTIFACTS則邀請設計師Alexandre Mattiussi以最熱賣的AMI De Coeur愛心搭配上大寫A字樣，推出專屬限量獨家款T恤，將經典的大愛心以紅藍、紅白條紋呈現，作為服裝Logo，設計黑、白2色T恤，也呼應中性穿搭風，推出無性別的各種尺寸，作為夏日的簡約穿搭。

編輯與造型師Sabino Pantone在「MONCLER Voices」活動中以隨氣球飄向半空的心形印花外套，表達讓愛起飛的想法。圖／MONCLER提供
編輯與造型師Sabino Pantone在「MONCLER Voices」活動中以隨氣球飄向半空的心形印花外套，表達讓愛起飛的想法。圖／MONCLER提供
ARTIFACTS AMI經典紅藍條紋愛心白色T恤，售價4,280元。圖／ARTIFACTS提供
ARTIFACTS AMI經典紅藍條紋愛心白色T恤，售價4,280元。圖／ARTIFACTS提供
MONCLER 1952女裝系列設計師Veronica Leoni為其姪女拍攝了一幅肖像，身穿由她設計的成人外套，展現出女孩的獨特力量。圖／MONCLER提供
MONCLER 1952女裝系列設計師Veronica Leoni為其姪女拍攝了一幅肖像，身穿由她設計的成人外套，展現出女孩的獨特力量。圖／MONCLER提供
ARTIFACTS AMI經典紅白條紋愛心黑色T恤，售價4,280元。圖／ARTIFACTS提供
ARTIFACTS AMI經典紅白條紋愛心黑色T恤，售價4,280元。圖／ARTIFACTS提供
創辦衝浪品牌Mami Wata Surf的Nick Dutton以大海的遼闊詮釋「MONCLER Voices」活動。圖／MONCLER提供
創辦衝浪品牌Mami Wata Surf的Nick Dutton以大海的遼闊詮釋「MONCLER Voices」活動。圖／MONCLER提供

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