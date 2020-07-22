MONCLER讓愛起飛的彩色氣球超美 ARTIFACTS推愛心T恤

氣球與愛心的圖像，都讓人感到幸福。近期MONCLER開啟了「MONCLER Voices」線上活動，邀請多位藝術家或名人以各自視角創作，展現多元文化的愛與包容；複合式精品店ARTIFACTS也與Alexandre Mattiussi合作，推出愛心圖樣的T恤，加上設計師之名的A首字，呈現出法文中的「朋友（AMI）」寓意，搭起愛的連結。

MONCLER的「MONCLER Voices」線上活動，邀集藝術家、策展人、造型師、設計師、導演、運動員等角色的名人，以各自獨特視角的圖像來創作，詮釋MONCLER在他們心中的意義，並在IG上發起這項活動，透過包容不同的聲音與多元文化，用以展現每個個體的獨特性，Palm Angels品牌創始人Francesco Ragazzi表達家庭關係自童年時代的影響；編輯與造型師Sabino Pantone以一件隨氣球飄向半空的心形印花外套，表達讓愛起飛……，透過人文視角，展現人與人之間的情感與藝術聯繫。