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可當迷你包用！盤點愛馬仕、香奈兒等多款鍊帶皮夾

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Louis Vuitton旗下Pochette Félicie多功能收納包也是經典熱銷的常賣款。圖／摘自官網
Louis Vuitton旗下Pochette Félicie多功能收納包也是經典熱銷的常賣款。圖／摘自官網

這幾年迷你包掀起大流行，更出現了很多實際上幾乎無法裝多少東西、非主打功能性而是裝飾性的單品。不過另外也有一種皮件是每個精品默默熱賣的代表商品，那就是方便收納紙鈔、卡片或其他小物的鍊帶皮夾型商品「Wallet On Chain」（簡稱WOC），包括香奈兒、Louis Vuitton、GUCCI等品牌都有推出類似商品，現在就連愛馬仕也加入戰局，讓WOC市場更熱鬧！

今年春夏備受熱議的就是愛馬仕全新推出的Constance To Go Wallet和Kelly To Go Wallet，兩款皮夾都附上長110公分的可拆卸式背帶，可以當迷你肩背包使用。兩者除了基本黑、棕等，還推出超美的粉紅色和多種淡雅色系，擄獲不少少女心。

而香奈兒今年在WOC新品上則是使用了抽繩調節式設計，經典皮穿鍊、絲絨包身、雙C Logo金屬鑽飾調節球等元素增添質感，而且可以肩背之外還可以當成腰包，大大提升了造型實用性。

GUCCI最近也推出1955 Horsebit系列的WOC新品，除了嶄新的白色皮革襯烏木色雙G Logo圖騰款，還有水玉點點款。另外還有GG Marmont白色斜紋衍縫皮革配深藍滾邊款、馬卡龍色迷你款等等。

其他像是Louis Vuitton旗下Pochette Félicie多功能收納包也是經典熱銷的常賣款，每年都會做些不同變化改款。採用Monogram帆布打造主賣的就是識別度超高的老花圖騰，而且內裡還有可拆式拉鏈口袋、配有8個信用卡夾層的可拆式貼袋，當然金屬鍊帶也是可拆式的。

香奈兒鍊子小包可以肩背之外還可以當成腰包，大大提升了造型實用性。圖／品摘自官網
香奈兒鍊子小包可以肩背之外還可以當成腰包，大大提升了造型實用性。圖／品摘自官網
Louis Vuitton旗下Pochette Félicie多功能收納包也是經典熱銷的常賣款。圖／摘自官網
Louis Vuitton旗下Pochette Félicie多功能收納包也是經典熱銷的常賣款。圖／摘自官網
香奈兒今年在WOC新品上使用了抽繩調節式設計，經典皮穿鍊、絲絨包身、雙C Logo金屬鑽飾調節球等元素增添質感。圖／品摘自官網
香奈兒今年在WOC新品上使用了抽繩調節式設計，經典皮穿鍊、絲絨包身、雙C Logo金屬鑽飾調節球等元素增添質感。圖／品摘自官網
今年春夏備受熱議的就是愛馬仕全新推出的Constance To Go Wallet和Kelly To Go Wallet。圖／摘自小紅書
今年春夏備受熱議的就是愛馬仕全新推出的Constance To Go Wallet和Kelly To Go Wallet。圖／摘自小紅書
內裡還有可拆式拉鏈口袋、配有8個信用卡夾層的可拆式貼袋，當然金屬鍊帶也是可拆式的。圖／摘自官網
內裡還有可拆式拉鏈口袋、配有8個信用卡夾層的可拆式貼袋，當然金屬鍊帶也是可拆式的。圖／摘自官網
GUCCI最近也推出1955 Horsebit系列的WOC新品。圖／GUCCI提供
GUCCI最近也推出1955 Horsebit系列的WOC新品。圖／GUCCI提供
圖／品牌提供、摘自官網
圖／品牌提供、摘自官網
Horsebit 1955鍊帶長夾，31,200元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955鍊帶長夾，31,200元。圖／GUCCI提供
香奈兒今年在WOC新品上使用了抽繩調節式設計，經典皮穿鍊、絲絨包身、雙C Logo金屬鑽飾調節球等元素增添質感。圖／品摘自官網
香奈兒今年在WOC新品上使用了抽繩調節式設計，經典皮穿鍊、絲絨包身、雙C Logo金屬鑽飾調節球等元素增添質感。圖／品摘自官網
愛馬仕全新推出的Kelly To Go Wallet，淡雅色系，擄獲不少少女心。圖／摘自IG
愛馬仕全新推出的Kelly To Go Wallet，淡雅色系，擄獲不少少女心。圖／摘自IG
愛馬仕全新推出的Constance To Go Wallet，18萬9,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕全新推出的Constance To Go Wallet，18萬9,500元。圖／愛馬仕提供
GUCCI最近也推出1955 Horsebit系列的WOC新品。圖／GUCCI提供
GUCCI最近也推出1955 Horsebit系列的WOC新品。圖／GUCCI提供

愛馬仕 香奈兒 老花

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