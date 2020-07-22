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可當迷你包用！盤點愛馬仕、香奈兒等多款鍊帶皮夾
這幾年迷你包掀起大流行，更出現了很多實際上幾乎無法裝多少東西、非主打功能性而是裝飾性的單品。不過另外也有一種皮件是每個精品默默熱賣的代表商品，那就是方便收納紙鈔、卡片或其他小物的鍊帶皮夾型商品「Wallet On Chain」（簡稱WOC），包括香奈兒、Louis Vuitton、GUCCI等品牌都有推出類似商品，現在就連愛馬仕也加入戰局，讓WOC市場更熱鬧！
今年春夏備受熱議的就是愛馬仕全新推出的Constance To Go Wallet和Kelly To Go Wallet，兩款皮夾都附上長110公分的可拆卸式背帶，可以當迷你肩背包使用。兩者除了基本黑、棕等，還推出超美的粉紅色和多種淡雅色系，擄獲不少少女心。
而香奈兒今年在WOC新品上則是使用了抽繩調節式設計，經典皮穿鍊、絲絨包身、雙C Logo金屬鑽飾調節球等元素增添質感，而且可以肩背之外還可以當成腰包，大大提升了造型實用性。
GUCCI最近也推出1955 Horsebit系列的WOC新品，除了嶄新的白色皮革襯烏木色雙G Logo圖騰款，還有水玉點點款。另外還有GG Marmont白色斜紋衍縫皮革配深藍滾邊款、馬卡龍色迷你款等等。
其他像是Louis Vuitton旗下Pochette Félicie多功能收納包也是經典熱銷的常賣款，每年都會做些不同變化改款。採用Monogram帆布打造主賣的就是識別度超高的老花圖騰，而且內裡還有可拆式拉鏈口袋、配有8個信用卡夾層的可拆式貼袋，當然金屬鍊帶也是可拆式的。
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