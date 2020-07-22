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「雖然是精神病但沒關係」徐睿知貴氣動人 心機在耳環
熱播韓劇「雖然是精神病但沒關係」劇中女主角高文英每次出場的造型都令人驚艷。由於角色設定本來就是喜歡穿著浮誇造型的富家女，因此不論穿著多麽張揚高調、配戴多麼高檔的珠寶也都相當合情理。在最新播出的第九集中，飾演女主角高文英的徐睿知，就隨著每次亮相換戴了不同品牌的造型珠寶，展現穿搭功力。
徐睿知在劇中先是以寶格麗（BVLGARI）的Diva’s Dream系列玫瑰金耳環點綴一襲水藍色套裝，展現優雅簡約之美。而與男主角金秀賢相約出遊，她換上傘狀的黑白洋裝搭配超大黑白色草帽，耳環也換上價值約65萬元的寶格麗Fiorever花朵造型流蘇長耳環，浮誇到男主角忍不住問她：「妳是要參加馬戲團嗎？」
在第十集徐睿知換穿高領口的女式印花襯衫去找男主角金秀賢，因為印花本身就已經花巧，便選擇搭配法國珠寶品牌斐登（FRED）的經典Force 10系列的白K金鑲鑽耳環與戒指。Force 10以帆船的絞索繩纜與鍊釦相結合的設計，靈感來自品牌創辦人Fred Samuel的長子，因為造型中性簡約，進而成為品牌最受歡迎的入門之作。徐睿知以Force 10系列珠寶配襯深具女性化氣質的印花襯衫，為整體造型畫龍點睛。
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