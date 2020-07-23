Bell & Ross 柏萊士2020新品錶展首站於寶鴻堂鐘表

撰文 / 馬華明

今年疫情爆發以來，整體經濟活動趨於緩慢，造成了品牌新品發表與抵台的時間一直無法確定抑或延後。終於Bell & Ross 今年新品曝光將在寶鴻堂鐘表完整呈現，表展日期:7/22-7/30。

地點在:
寶鴻堂鐘表創始店 (02) 2766-5838，台北市民生東路五段143號。
寶鴻堂鐘表忠孝店(02) 2775-2158，台北市忠孝東路四段335號。

圖／Bell & Ross 提供
圖／Bell & Ross 提供

今年精彩新作有:

陸系列-

圖／Bell & Ross 提供
圖／Bell & Ross 提供

BR 03-92 WHITE CAMO
以第一次世界大戰軍隊首次應用「偽裝」概念， 2020年推出BR03-92 White Camo展現不一樣的迷彩風貌。錶殼採用大面積黑色陶瓷，面盤與錶帶上為，黑、白、灰三色的迷彩圖案，有雪地軍服圖案的風範。

圖／Bell & Ross 提供
圖／Bell & Ross 提供

BR 03-92 RS20
該系列的靈感來源包括Renault 2020車隊的F1®賽車以及RS 2027超級跑車。該款計時碼錶僅限量生產999只，採用啞光黑色防磨損陶瓷錶殼。計時功能均以黃色顯示，凸緣上帶有速度計，分為兩個區域，分別採用不同顏色。計時功能的分鐘軌道設於鍍銠黃銅環上，有極佳易讀性。

海系列-

圖／Bell & Ross 提供
圖／Bell & Ross 提供

BR 03-92 DIVER FULL LUM
Bell & Ross將Lum夜光顯示概念延伸至潛水錶系列 ，應用嶄新色調的夜光物料，整塊金屬錶盤的塗層含有Superluminova® C5綠色夜光物料，鏤通金屬時標及錶圈數字則填上Superluminova® C3綠色夜光物料。錶盤兩種綠色夜光對比，符合黑暗環境中距離錶盤25釐米亦可閱讀時間的標準。

圖／Bell & Ross 提供
圖／Bell & Ross 提供

BR 03-92 DIVER BLUE BRONZE
BR03-92 Diver Blue Bronze 深藍色錶盤採用帶有 Superluminova® 夜光嵌件的鍍金鑲貼時標，讓錶盤上的數字無論在白天還是夜晚都清晰易讀。Bell & Ross 柏萊士運用青銅色與海軍藍色，賦予全新腕錶復古風範。

空系列-

圖／Bell & Ross 提供
圖／Bell & Ross 提供

BR 03-92 HUD
Bell & Ross 推出全新 BR 03-92 HUD 錶款，再次從精密飛行軍錶傳統擷取靈感，，經典飛行錶換上全新面貌，將戰鬥機安裝的尖端電子顯示技術_抬頭顯示器 (Head Up Display - H.U.D)轉化腕錶設計意念。

BR 05 都市探索系列-

圖／Bell & Ross 提供
圖／Bell & Ross 提供

BR 05 BLACK STEEL & GOLD
全新BR05 黑色精鋼與金，時尚及運動造型兼具。外型醒目又經典，帶進80年代的雙色設計。

緞面處理打磨的精綱與18K玫瑰金組合在一起，專業物料加上貴重物質，強壯與細緻融合。黑色太陽紋面盤加上玫瑰金數字﹑時標﹑時及分針完美對照。為達最佳易讀性，都充滿Super-LumiNova®夜光材料。為確保錶鏈服貼手腕，可選優雅的雙色18K玫瑰金及緞面打磨精鋼鏈帶，或別緻運動外型的黑色橡膠錶帶。

圖／Bell & Ross 提供
圖／Bell & Ross 提供

BR 05 SKELETON BLUE
BR05系列腕錶採用一體式錶殼設計：即錶鏈與錶殼完全集成為一個整體。

這款全新藍色鏤空腕錶體現高級製錶工藝，40毫米錶殼經過棱角工藝處理。拋光錶面平整，倒角突出增強了體積感。藍色透明錶盤上帶有金屬鑲貼時標，而透過清晰窗口可以欣賞到鏤空機芯。時分針及時標都充滿Super-LumiNova®夜光材料，在白晝黑夜完美易讀。

服務專線: (02) 8712 0896

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